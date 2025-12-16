Im Vatikan: Conor McGregor und Dee Devlin haben geheiratet

Conor McGregor (37) und Dee Devlin haben Ja gesagt – und das an einem der außergewöhnlichsten Orte der Welt: im Vatikan. Am 12. Dezember gaben sich der UFC-Star und seine langjährige Partnerin in Rom das Eheversprechen und teilten exklusive Einblicke mit dem Magazin Us Weekly. Conor verknüpfte den großen Moment offen mit seinem Glauben. "Jesus hat mich an diesem Tag geführt, und ich bin sein treuer Nachfolger", sagte er dem Magazin. Das Paar reiste mit engster Familie an, Verwandte wurden aus Irland eingeflogen, um die Feierlichkeiten gemeinsam zu erleben. Für die beiden war es ein bewusst gewählter, heiliger Rahmen – ein Abend, der ihnen zufolge unvergesslich bleiben soll.

Gegenüber Us Weekly erklärte Conor, dass die Verbindung zum Vatikan gewachsen ist. Bereits 2021 ließen die beiden ihren Sohn Rían dort taufen. "Unsere Familie ist dem Glauben tief verpflichtet, und es gibt keinen heiligeren Ort als den Vatikan", erzählte er und betonte, man habe seit Längerem mit Mitarbeitern des Vatikans gesprochen. Der Ort sei von Beginn an die erste Wahl gewesen, die Genehmigung entsprechend ein Geschenk. Auch bei der Gestaltung der Feier zeigte sich Conor kompromisslos: "Die Anweisung lautete: macht es spektakulär." Kosten spielten keine Rolle. Er sprach von Ausgaben in Millionenhöhe und davon, dass er seinen Angehörigen "die Hochzeit ihres Lebens" bieten wolle. Und fügte an, dass er jedes Budget gesprengt hätte, wenn es eines gegeben hätte.

Abseits des großen Glanzes ist die Geschichte von Conor und Dee eine von Beständigkeit und familiärem Zusammenhalt. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Paar, wurden gemeinsam Eltern und haben ihren Glauben immer wieder in wichtige Schritte ihres Lebens eingebunden. Die Influencerin und Unternehmerin an seiner Seite gilt als verlässliche Stütze, während der Kämpfer mit seiner öffentlichen Persona "The Notorious" weltweit bekannt wurde. Freunde beschreiben die Dynamik der beiden seit Langem als vertraut und bodenständig. Momente mit ihren Kindern, Familienfeiern in Irland und die enge Verbundenheit zu ihren Wurzeln prägen ihr Privatleben – nun gekrönt von einer Trauung an einem Ort, der für sie eine besondere, persönliche Bedeutung hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Conor McGregor, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dee Devlin und Conor McGregor in Cannes, Mai 2022