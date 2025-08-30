Zum Geburtstag: Tiffany Trump widmet Ehemann rührende Worte

Tiffany Trump (31) hat ihrem Ehemann Michael Boulos zu seinem 28. Geburtstag eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Die US-Amerikanerin teilte auf Instagram Fotos ihrer glamourösen Hochzeit im November 2022, die im luxuriösen Mar-a-Lago-Resort ihres Vaters Donald Trump (79) stattfand. Zu den Aufnahmen schrieb Tiffany: "Alles Gute zum 28. an meinen besten Freund und besten Papa aller Zeiten… Unser kleiner Junge und ich haben das große Los gezogen mit dir." Michael, mit dem sie seit drei Jahren verheiratet ist, kommentierte die rührenden Worte mit einem knappen "Ich liebe dich über alles!".

Das Paar lernte sich 2018 im Beach Club von Lindsay Lohan (39) in Griechenland kennen und machte 2019 seine Beziehung öffentlich. Im Januar 2021 hielt Michael dann auf ganz besondere Weise um Tiffanys Hand an: im Rosengarten des Weißen Hauses, wo sie einen beeindruckenden Ring entgegennahm, dessen Wert auf 1,2 Millionen Dollar [1.025.904 Euro] geschätzt wird. Ihre Hochzeit war ein Event, das keine Wünsche offenließ. Tiffanys Hochzeitkleid wurde von dem libanesischen Designer Elie Saab entworfen, ein Tribut an Michaels Herkunft. Ihre Mutter Marla Maples (61) verriet, dass Mar-a-Lago für das Paar eine ganz besondere Bedeutung habe, da Tiffany dort einen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte.

Im Mai begrüßten Tiffany und Michael ihr erstes gemeinsames Kind, einen Jungen namens Alexander Trump Boulos. Mit einem bewegenden Post in den sozialen Medien machten sie die Geburt öffentlich und machten deutlich, wie glücklich sie über ihr neues Familienmitglied sind. Der kleine Alexander ist auch für seinen Opa Donald ein besonderes Geschenk, da er bereits sein elftes Enkelkind ist. Die frischgebackenen Eltern haben schon in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie eng sie miteinander verbunden sind, und ihre kleine Familie scheint ihr Glück nun perfekt zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / michaelboulos Tiffany Trump und Michael Boulos, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Boulos und Tiffany Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump, Michael Boulos und ihr Sohn Alexander Trump Boulos, August 2025