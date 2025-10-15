Zehn Staffeln vom Sommerhaus: Das waren die größten Skandale

Das Sommerhaus der Stars ist bekannt dafür, dass Konflikte unter den prominenten Teilnehmern regelmäßig eskalieren. Besonders in Staffel fünf sorgte ein Vorfall für Aufsehen, bei dem Kubilay Özdemir dem ehemaligen Bachelor Andrej Mangold (38) ins Gesicht spuckte – eine Respektlosigkeit, die die übrigen Kandidaten scharf verurteilten. Doch Andrej selbst stand ebenfalls im Zentrum eines Skandals: Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange (32) mobbte er laut Zuschauern die Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (33), die einst als Zweitplatzierte in seiner Bachelor-Staffel in Erscheinung trat. Beschimpfungen wie "Ratte" und "Miststück" waren an der Tagesordnung. Eva zog jedoch im entscheidenden Moment die Reißleine: Als Siegerin eines Spiels durfte sie Andrej und Jennifer aus der Show werfen.

In Staffel acht erreichte die Spannungsdynamik im Sommerhaus einen neuen Höhepunkt. Ein Streit zwischen Gigi Birofio (26) und Can Kaplan eskalierte derart, dass es zu körperlicher Gewalt kam. Gigi stieß Can provozierend weg und schlug im darauffolgenden Handgemenge – das sogar Mitarbeiter auf den Plan rief – unabsichtlich Can und dessen damalige Freundin Walentina Doronina (25). Dieser Vorfall führte zum doppelten Ausschluss der beiden Paare, da RTL entschied, die angespannte Atmosphäre zu beruhigen. Auch in der neunten Staffel war von Harmonie keine Spur: Rafi Rachek (35) schockierte seine Mitbewohner und die Zuschauer mit der derben Bemerkung an Stefan Kleiser: "Bist du ein Kinderf*cker oder was?" Trotz einer Entschuldigung hinterließ er einen bleibenden Eindruck.

Inmitten der Eskalationen und Streitereien schafften es Sam Dylan (34) und Rafi jedoch in ihrer Staffel, das Finale zu gewinnen und sich gegen Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (29) durchzusetzen. Trotz Rafis Entgleisung und der zahlreichen Konflikte zeigten die beiden im Laufe der Staffel Kampfgeist und Zusammenhalt, was ihnen schließlich den Sieg einbrachte. Die Skandale des "Sommerhaus der Stars" bleiben jedoch unvergessen – ob es das berüchtigte Spucken, die Mobbing-Aktionen oder die hitzigen Auseinandersetzungen in den späteren Staffeln waren, die Show liefert immer wieder Gesprächsstoff, der über die TV-Bildschirme hinausreicht.

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Stefan Kleiser und Theresia Fischer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

