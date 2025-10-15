Viraler Clip: Rapper Finch wirft Grapscher bei Konzert raus

Während seines Konzerts am Freitagabend in der ausverkauften Festhalle in Frankfurt zeigte Rapper Finch (35) Zivilcourage und unterbrach die Show abrupt, um gegen sexuelle Belästigung einzuschreiten. Mitten in seinem Song "Rave Witchers" stoppte er die Musik, deutete auf einen Mann in der Menge und erklärte energisch: "Einmal nach Hause schicken, bitte. Dankeschön, auf Wiedersehen." Die Sicherheitskräfte führten den Mann daraufhin aus dem Publikum ab. Die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten – tosender Applaus und Zustimmung hallten durch die Halle. Das ist in einem Video zu sehen, das auf Instagram die Runde macht.

Ein von der Szene aufgenommenes Video sorgte anschließend in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Mehr als zehn Millionen Mal wurde der Clip bereits angesehen, in dem zu sehen ist, wie Finch den Mann auffordert, die Absperrung zu übersteigen, bevor er den Sicherheitskräften den bereits genannten Satz entgegenbrachte. In einer kurzen Rede an die Fans erklärte der Musiker anschließend den Vorfall: Der Mann habe mehrere Frauen begrapscht. Finch appellierte eindringlich an das Publikum: "Stellt euch vor, es wäre eure Schwester oder Mutter. Das sind eure Mädels aus eurer Stadt. Verteidigt die Mädels."

Finch ist vielen durch seine direkte und schroffe Art bekannt. Doch in dem Frankfurter schlummert auch eine einfühlsame Seite, die vor allem zum Vorschein kommt, wenn es um seine Tochter geht. Vor einigen Monaten hatte er in der Show Sing meinen Song offenbart, wie sehr ihn die Geburt seiner Tochter verändert hat. "Das hat mein Leben so krass verändert. Ich habe immer so gelebt, dass ich dachte: Pfeif drauf, was morgen kommt. Vollgas", erklärte der Musiker damals. Besonders emotional sei für ihn der Moment gewesen, als er seine Tochter das erste Mal auf dem Arm gehalten hat. "Da wurde der harte Finch mal kurz ganz anders", schwärmte er.

Finch, 2022

Rapper Finch

Finch, Rapper

