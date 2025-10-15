Nicht gratuliert: Nicola & Brooklyn enttäuschen Selena Gomez

Bei der Hochzeit von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) in Santa Barbara kam es zu einer unerwarteten Enttäuschung: Nicola (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26), einst enge Freunde der Sängerin, blieben der Feier fern. Laut The Sun sollen die beiden zudem keine Glückwünsche an das Brautpaar übermittelt haben. Insidern zufolge fühlte sich Selena dadurch hintergangen und empfand ihr Verhalten als sehr enttäuschend. Die Zeremonie, an der Stars wie Taylor Swift (35), Paris Hilton (44) und Ed Sheeran (34) teilnahmen, fand Ende September im El Encanto Hotel statt.

Gleichzeitig zeichnen andere Stimmen ein deutlich entspannteres Bild. Eine Quelle der Daily Mail erklärte: "Es gibt kein Drama. Selenas Hochzeit war eine intime, private Feier mit ihrem Inner Circle." Beziehungen veränderten sich nun einmal, und obwohl Selena und Nicola derzeit weniger Zeit miteinander verbringen, gebe es "nichts als gute Wünsche". Schon zuvor hieß es, Nicola bereite sich intensiv auf eine neue Rolle vor und sei deshalb unabkömmlich gewesen. Auch in Bezug auf das Social-Media-Verhalten mahnen Insider zur Gelassenheit: Likes und Posts spiegelten nicht zwangsläufig den Alltag wider – selbst wenn in den vergangenen Monaten auf beiden Seiten auffallend wenig öffentliches Lob zu sehen war, weder zur Hochzeit noch zu Musik-Releases oder Jubiläen.

Ihre enge Freundschaft der drei begann 2022 mit einem Treffen bei einer Gala und führte zu gemeinsamen Urlaubsreisen sowie emotionalen Momenten, die in den sozialen Medien festgehalten wurden. Besonders bemerkenswert: In einer Phase tiefer Verbundenheit ließen sich Selena und Nicola sogar passende Tattoos stechen. Doch in jüngster Zeit scheint sich die Beziehung der drei merklich abgekühlt zu haben. Bereits im Sommer gab es Berichte über Spannungen. Auch an Nicola und Brooklyns Erneuerung ihres Ehegelübdes nahm Selena nicht teil – und gemeinsame Fotos oder freundschaftliche Gesten wurden zunehmend selten.

Anzeige Anzeige

Getty Images / LISA O'CONNOR Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Juli 2023