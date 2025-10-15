Drei Fehlgeburten: So wurde Renata Lusin zweimal schwanger

Die Profitänzerin Renata Lusin (38) hat am Montag neue Details zu ihrer Schwangerschaft preisgegeben. Zusammen mit ihrem Mann Valentin Lusin (38) hat sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag über die Herausforderungen berichtet, denen sie auf ihrem Weg zur Mutter begegnet ist. Nach drei schmerzvollen Fehlgeburten entschloss sich Renata, neue Wege zu gehen, und suchte Rat in einer Reproduktionsklinik. Dort konnte eine seltene genetische Ursache für ihre bisherigen Komplikationen festgestellt werden: Es fehlen ihr die sogenannten KIR-Gene, die eine Schwangerschaft unterstützen. Eine zugleich umstrittene Spritzen-Therapie schien schließlich den entscheidenden Unterschied zu machen. Im März 2024 brachte sie ihre Tochter Stella zur Welt – und nun ist sie erneut schwanger.

"Ich habe überall nachgefragt, was man alles kontrollieren kann", erinnerte sie sich an die turbulente Zeit. "Ich bin immer schnell natürlich schwanger geworden, aber alle Babys haben maximal bis zur 13. Woche im Bauch überlebt", schrieb sie ergriffen über die strapaziöse Phase vor der Gen-Diagnose. Vor dieser Schwangerschaft hatte die Tänzerin gründliche Untersuchungen vornehmen lassen, darunter eine Gebärmutterspiegelung und einen Gentest. Die Diagnose veranlasste sie, in Zusammenarbeit mit der französischen Reproduktionsmedizin das Medikament Granocyte einzusetzen, das in Deutschland nur für andere medizinische Behandlungen zugelassen ist. Renata berichtete, dass sie während der ersten Schwangerschaft zahlreiche Hormonspritzen benötigte, welche ihr Mann ihr teilweise selbst injizierte. Jetzt, rund anderthalb Jahre nach Stellas Geburt, erwartet das Paar ein weiteres Kind. "Wir sind so glücklich und überrascht, dass es so schnell geklappt hat", verkündete sie freudestrahlend.

Renata und Valentin, die nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingeschworenes Team bilden, haben sich seit ihrer Teilnahme an der Show Let's Dance in die Herzen vieler Fans getanzt. "Renata wird leider bei der "Let's Dance"-Tour 2025 nicht mittanzen. Der Grund hierfür könnte allerdings schöner nicht sein: Die beiden erwarten ihr zweites Baby", freuten sich auch die Verantwortlichen der RTL-Show auf Instagram mit dem Paar. Ihre erste Tochter Stella wurde für das Tanzpaar zum Symbol für Durchhaltevermögen und Hoffnung nach einer schmerzhaften Zeit. In Interviews sprechen beide immer wieder offen über die Herausforderungen in ihrer Familienplanung und möchten damit anderen Mut machen. Renata, die selbst Kinder über alles liebt, hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich nach Stellas Geburt ein weiteres Baby wünschte. Mit ihrem aktuellen Glück scheinen sich die Hoffnungen der Familie zu erfüllen.

Instagram / renata_lusin Valentin Lusin und Renata, Oktober 2025

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

