Tommy Pedroni packt aus: Verstellt er sich im Sommerhaus?

Tommy Pedroni (30) hat sich zu einer festen Größe im Reality-TV gemausert und spricht jetzt offen über die Geschehnisse hinter den Kulissen. Im Interview mit RTL, das vor seinem Einzug ins Sommerhaus der Stars aufgezeichnet wurde, gesteht der Social-Media-Star, dass er selbst nicht immer völlig authentisch ist: "Ich würde sagen, nicht zu 100 Prozent. Wenn ich im Alltag genauso viel sticheln würde wie im Fernsehen, würden alle denken: Was ist das denn für ein Idiot?" Daher schätze er seine Authentizität auf etwa 70 Prozent.

Gleichzeitig erklärt Tommy, dass viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche eine Rolle spielen, um besser anzukommen – doch früher oder später falle diese Maske: "Sehr, sehr viele versuchen, so zu sein, wie sie nicht sind. Aber das kommt immer am Ende raus – irgendwann." Dafür wollen Tommy und seine Partnerin Paulina (28) im Sommerhaus selbst sorgen, wie sie in dem Interview klarstellen. "Wir haben keine Angst, die unangenehmen Fragen zu stellen", beteuert sie.

Tommys Vorliebe dafür, Probleme offen anzusprechen, zeigte sich im Sommerhaus bereits deutlich. Als er bei einem Wiedersehen den alten Streit zwischen Paulina und Jennifer Degenhart auf den Tisch brachte, war die Stimmung in der Gruppe schnell angespannt. "Ich spreche Sachen sofort aus. Zum einen mag ich Probleme. Zum anderen wollte ich das sofort geklärt haben, damit das nicht die komplette Zeit zwischen uns steht", erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash.

IMAGO / BOBO Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni beim CoupleChallenge-Screening, 06.03.2025

Imago Tommy Pedroni beim roten Teppich von Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel