Bei Staatsbankett: Tiffany Trump glänzt in königsblauer Robe

Tiffany Trump (31) sorgte beim Staatsbankett im Windsor Castle für einen eleganten Auftritt – begleitet von Vater Donald Trump (79) und dessen Frau Melania (55), trat sie als einzige Tochter in offizieller Begleitung bei diesem royalen Ereignis auf. Sie erschien in einem schulterfreien Kleid in Royalblau, das mit Pailletten besetzt war und für glitzernde Effekte sorgte. Das Modell setzte auf Drapierungen am Oberkörper und fiel bodenlang aus – ein klassischer Ball-Look, der für Aufmerksamkeit sorgte. Dazu kombinierte Tiffany eine kleine Clutch, schwarze High Heels und auffälligen Schmuck.

An ihrer Seite war ihr Ehemann Michael Boulos (28), mit dem sie im Mai ihren Sohn Alexander willkommen hieß. Beim offiziellen Einzug in den Saal zeigte sich Tiffany zudem in Begleitung von Apple-CEO Tim Cook (64), der ebenfalls zu den geladenen Gästen zählte. Der Abend stand ganz im Zeichen der diplomatischen Inszenierung: König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) luden zu Ehren des US-Präsidenten und seiner Frau Melania, die ebenfalls mit einem auffälligen Kleid für Aufmerksamkeit sorgte. Donald Trump nutzte das Bankett für eine Rede, in der er die Beziehungen zu Großbritannien hervorhob. Auch die angeregte Interaktion mit Prinzessin Kate (43) sorgte für viel Gesprächsstoff.

Tiffanys Mutter Marla Maples (61) verfolgte den Abend voller Stolz, allerdings vom heimischen Bildschirm aus. Via Instagram meldete sie sich zu Wort und teilte Aufnahmen ihrer Tochter vom Staatsbankett mit den Worten: "Mein Mädchen und Michael im Windsor Castle. Meine wunderschöne Tochter." Der Staatsbesuch in Großbritannien markiert nicht das erste Mal, dass Tiffany ihren Vater auf eine solche Reise begleitet. Bereits 2019 nahm sie an einer Delegation teil, hielt sich damals aber eher im Hintergrund.

Getty Images Tiffany Trump und Apple CEO Tim Cook beim Staatsbankett in Windsor

Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Donald und Melanie Trump im September 2025