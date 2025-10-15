Kate Cassidy empört Fans mit KI-Fotos von Liam Payne (†31)

Kate Cassidy hat wenige Tage vor dem ersten Todestag von Liam Payne (†31) KI-generierte Paarfotos auf Instagram geteilt – und damit eine hitzige Debatte ausgelöst. Die Influencerin zeigte in ihrer Story mehrere realistisch wirkende Bilder, auf denen sie und Liam Arm in Arm zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "KI ist Fluch und Segen zugleich." Die Storys verschwanden zwar nach 24 Stunden wieder, sorgten aber dennoch für gemischte Reaktionen.

Ein ehemaliger Kollege des Musikers zeigte sich gegenüber Daily Mail empört: "Wer macht so etwas? Natürlich hat sie jedes Recht, sich an Liam zu erinnern, aber das alles ist etwas zu viel. So etwas löst sicher bei Liams Liebsten etwas aus." Besonders Liams Eltern, Geoff und Karen Payne, wollen den traurigen Tag laut Bericht ganz ruhig mit den Töchtern Ruth und Nicola begehen und im Privaten um ihren geliebten Sohn trauern. Gleichzeitig lobten aber viele Nutzer Kate für den offenen Umgang mit ihrer Trauer. "Das hat mich zum Weinen gebracht. Er war so besonders. Liams Liebe wird dich immer auf so viele schöne Arten umgeben. Er ist immer bei dir, Kate", schrieb eine Followerin im Netz.

Vor wenigen Tagen sorgte Kate ebenfalls für Verwirrung bei den Fans. In einem TikTok-Video, das sie gemeinsam mit einer Freundin aufnahm, probierte die Influencerin einen viralen Trend aus. Dabei sollte ihre Freundin sie mit nur einem Arm hochheben – jedoch ging das Ganze schief, denn Kate landete schnell auf dem Boden. Den Clip kommentierte sie mit den Worten: "Okay, vielleicht brauche ich doch einen Mann." Die Veröffentlichung des Videos fiel unglücklich kurz vor den ersten Todestag von Liam und löste bei einigen Nutzerinnen und Nutzern Kopfschütteln aus.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Getty Images Liam Payne im August 2018

Instagram / katecass Kate Cassidy, Model