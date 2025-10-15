Nach Trennung: Marie Nasemann berichtet von Dating-Erfahrung

Marie Nasemann (36) hat nach ihrer Trennung von Sebastian Tigges nun offen über ihr Dating-Leben gesprochen. In einer Videobotschaft auf Instagram erklärte das Model, dass sie nach dem Liebes-Aus im Mai keinen Stress verspüre, schnell wieder eine neue Beziehung einzugehen. Sie gehe den Prozess gelassen an und scherzte: "Tschüss Torschlusspanik." Stattdessen nutzt sie diese Phase, um sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, was sie wirklich möchte. Ihre oberste Priorität sei es, Kontakte, die ihr nicht guttun, zu beenden und ihre eigenen Grenzen konsequent zu setzen.

In ihrem Post verrät Marie, dass sie durch Therapie viel bewusster mit zwischenmenschlichen Signalen umgeht. Sie könne heute Red Flags und Green Flags besser erkennen und habe sich zudem von der Rolle des angepassten "Cute-Girls" verabschiedet. "Dating ist wie ein Spiegel der eigenen Themen", schrieb sie weiter in ihrer Bildunterschrift und betonte, dass es ihr nicht darum gehe, die große Liebe zu finden, sondern vielmehr um den Prozess des Lernens. Diese Einstellung erlaube es ihr, Dates entspannt und ohne Druck zu genießen – und sich gleichzeitig auf die spannenden Geschichten einzulassen, die neue Begegnungen für sie bereithalten.

Privat steht für Marie seit der Trennung vor allem ihre Familie im Mittelpunkt. Mit ihren zwei Kindern organisiert sie den Alltag neu und lässt ihre Community an diesem Prozess teilhaben. In einer Fragerunde auf Instagram erzählte die Influencerin kürzlich, dass sie sich ein weiteres Kind grundsätzlich vorstellen könne – vorausgesetzt, in einer künftigen Partnerschaft würde die Verantwortung für Care-Arbeit fair aufgeteilt oder es gäbe entsprechende Unterstützung. Auf Social Media zeigt sich Marie häufig nahbar und authentisch – Eigenschaften, die ihre Follower besonders an ihr schätzen.

Getty Images Marie Nasemann bei der Premiere von "Der Gesang der Flusskrebse" im August 2022

IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

IMAGO / APress International Marie Nasemann, Model