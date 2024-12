Nach Spekulationen: Tiffany Trump bestätigt Schwangerschaft

Nachdem Donald Trump (78) die Neuigkeit bereits im Oktober ausgeplaudert hatte, macht seine Tochter Tiffany Trump (31) es nun offiziell: Sie erwartet zusammen mit ihrem Mann Michael Boulos ihr erstes Kind, wie die Präsidententochter mit einem Post auf Instagram verkündete. Die werdende Mutter posierte im winterlichen Zermatt vor einer Bergkulisse und lehnte sich mit einer Hand am Holzgeländer an. In einem cremefarbenen Sweater und einer schwarzen Lederhose trotzte Tiffany strahlend der Kälte. Das Bild betitelte sie mit "vor dem Babybauch" – zu Recht! Obwohl das Model schon länger schwanger zu sein scheint, zeichnet sich unter ihren engen Klamotten noch keine kleine Wölbung ab.

Der Vater der 31-Jährigen kam ihr mit der Baby-Ankündigung einige Monate zuvor. Donald konnte es wohl nicht erwarten, die aufregende Nachricht mit anderen zu teilen und verkündete laut einer CNN-Reporterin die Schwangerschaft bei einer Veranstaltung im Detroit Economic Club. Damals schwärmte der Republikaner auch von seiner Tochter. Laut der Journalistin beschrieb er Tiffany als eine "sehr außergewöhnliche junge Frau".

Die Internet-Bekanntheit ist Donalds viertes Kind und stammt aus seiner Beziehung mit Marla Maples (61), mit der er von 1993 bis 1999 verheiratet war – nun startet Tiffany schon ihre eigene kleine Familie. Ihre Hochzeit mit Michael fand im November 2022 statt, bei der sie von ihrem Vater in einer romantischen Zeremonie zum Altar geführt wurde. Der Ehemann der Sängerin ist ein libanesisch-amerikanischer Geschäftsmann, den sie laut Page Six im Sommer 2018 auf Mykonos kennengelernt haben soll.

Getty Images Donald Trump, November 2024

Instagram / tiffanytrump Michael Boulos und Tiffany Trump

