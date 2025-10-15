Bestätigt: Danni Büchner mit Patricia bei "Die Abrechnung"

In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung – Der Promi Showdown" sorgt ProSieben für eine ungewöhnliche Zusammenstellung: Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (53), die zuletzt bei Reality Queens heftig aneinandergeraten waren, bilden laut Bild nun ein Team. Damals war der Streit eskaliert, nachdem die 53-Jährige die Tochter der Mallorca-Auswanderin, Joelina Karabas (25), beleidigt hatte. Und genau diese Vorgeschichte macht die erneute Zusammenarbeit der beiden TV-Stars nun umso spannender. In der Show, die in einem Haus bei Köln aufgezeichnet wird, müssen beide zusammenarbeiten, um gegen andere Duos bestehend aus ehemaligen "Erzfeinden" anzutreten.

Patricia zeigte sich nach den Dreharbeiten positiv eingestellt und erklärte, die Möglichkeit, alte Konflikte in der neuen Sendung aus der Welt zu schaffen, habe ihr gutgetan. "Danni hat mich überrascht, sie war ruhig und gelassen", so die Unternehmerin gegenüber der Zeitung. Sie schätze es, eine zweite Chance bekommen zu haben, und betonte, dass das gemeinsame Überwinden von Hürden beiden geholfen habe, als Team zusammenzuwachsen. Für die Kandidaten gilt es, verschiedene Wettkämpfe zu bestreiten, doch die größte Herausforderung bleibt die Dynamik im jeweiligen Team. Das Preisgeld von 50.000 Euro ist ein zusätzlicher Anreiz, das "Beef-Beil" zu begraben.

Neben Daniela hätte es aber auch andere ehemalige Erzfeinde als potenzielle Teampartner für die Unternehmerin gegeben. Noch vor wenigen Wochen hatte die Tochter von Roberto Blanco (88) für Schlagzeilen gesorgt, als ihr Streit mit Kevin Schäfer aus der Villa der Versuchung erneut eskalierte. In der Wiedersehensfolge kam es zwischen den beiden Realitystars zu einem heftigen Wortgefecht. Patricia fühlte sich von Kevin rassistisch beleidigt und stellte Anzeige gegen ihn, nachdem er sie in der Sendung angeblich mit den Worten "Du siehst aus wie ein Affe" beschimpft hatte. Das Verfahren wurde am Ende jedoch eingestellt.

Collage: RTL / Benno Kraehahn, RTL / Benno Kraehahn Collage: Realitystars Daniela Büchner und Patricia Blanco

RTL Deutschland Patricia Blanco und Danni Büchner

RTL Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

