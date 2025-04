Verrät Tiffany Trump hier etwa das Geschlecht ihres Babys?

Tiffany Trump (31) ist in froher Erwartung ihres allerersten Kindes. Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, verriet die Tochter von Donald Trump (78) bisher aber nicht – bis jetzt? Denn in ihrer Story auf Instagram gibt die Tochter des US-Präsidenten allem Anschein nach Hinweise darauf: Auf einem Foto strahlt die Schwangere in einem hellblauen Abendkleid und streichelt ihren kugelrunden Babybauch. Auch die Dekoration auf der Feier ist überwiegend in Blautönen gehalten. Außerdem kommentiert die Medienpersönlichkeit ihren Schnappschuss mit einem blauen Herz-Emoji und den Worten: "Ein Monat." Bekommt Tiffany somit einen Jungen?

Zum aktuellen Zeitpunkt bestätigt die 31-Jährige diese Spekulation nicht offiziell. Auch bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft ließ sich Tiffany Zeit und machte die Babynews erst nach ein paar Monaten publik. Während ihr Vater im Oktober vergangenen Jahres ausplauderte, dass seine vierte Tochter ein Kind bekomme, ging Tiffany erst im Dezember mit den frohen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit.

Mit dem Vater ihres ersten Wonneproppens, Michael Boulos, ist Tiffany seit Ende 2022 verheiratet. Das Jawort gaben sich die Turteltauben in Florida im libanesisch-amerikanischen Stil, da der Geschäftsmann libanesische Wurzeln hat. Rund vier Jahre vor ihrer Märchenhochzeit habe Tiffany den Unternehmer laut Page Six auf der griechischen Insel Mykonos kennengelernt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiffany und Donald Trump, August 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiffany Trump und Michael Boulos, Februar 2019

Anzeige Anzeige