Baby ist da: Tiffany Trump bringt Sohn Alexander zur Welt

Tiffany Trump (31) und ihr Ehemann Michael Boulos sind erstmals Eltern geworden! Am Donnerstag brachte die Präsidententochter ihren Sohn Alexander Trump Boulos zur Welt. Auf Instagram teilte Tiffany ein emotionales Schwarz-Weiß-Foto von Alexanders kleinem Fuß und schrieb dazu: "Willkommen auf der Welt, unser süßer Babyjunge, Alexander Trump Boulos. Wir lieben dich mehr, als Worte ausdrücken können! Danke, dass du in unser Leben gekommen bist." Für ihren Vater Donald Trump ist dies mittlerweile das elfte Enkelkind.

Unter dem Post gratulieren zahlreiche User den frischgebackenen Eltern zur Geburt ihres Sohnes. "Herzlichen Glückwunsch, Tiffany! Was für ein Segen!" oder "Oh mein Gott, ich freue mich so sehr für euch!", lauten unter anderem zwei begeisterte Stimmen. Auch Tiffanys Mama und Neu-Oma Marla Maples ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag ihrer Tochter zu kommentieren. "Es gibt keine größere Freude auf der Welt. […] Du hast es gerockt, mein Mädchen!", schrieb die Schauspielerin unter den Post.

Die Schwangerschaft hatte Tiffany nicht gleich öffentlich gemacht. Erst nachdem ihr Vater bei einem Event im Oktober 2024 die süße Neuigkeit verraten hatte, bestätigte sie zwei Monate später ihre Schwangerschaft mit Fotos aus der Zeit vor dem Babybauch. Im Januar 2025 verriet sie schließlich, dass sie im sechsten Monat sei. Bei ihrer Babyshower im April wurde dann das Geschlecht des Kindes bekannt gegeben. Tiffany und Michael lernten sich 2018 kennen und gaben sich im November 2022 das Jawort.

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump mit den Füßen ihres Sohnes Alexander Trump Boulos

Getty Images Tiffany Trump und Michael Boulos, Februar 2019

