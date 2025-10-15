Darum schmeißt Julia Roberts gerne Partys für ihre Kollegen

Julia Roberts (57), die talentierte Schauspielerin und dreifache Mutter, zeigt auch abseits der Kamera ihre herzliche Seite. Wie sie im Gespräch mit Bild verriet, lädt sie ihre Kolleginnen und Kollegen am Filmset gerne zu gemeinsamen Dinnern und Partys ein. "Ich habe alle zum Dinner eingeladen", erklärte sie mit einem Lächeln. Mit Blick auf die Vorstellung, vielleicht sogar eine Pyjama-Party zu schmeißen, gab sie zu: "Also, ich glaube, ich habe noch nie eine Pyjama-Party geschmissen. Sie haben mich auf eine gute Idee gebracht…" Ihr Ehemann, der bei dem Gespräch dabei war, reagierte daraufhin mit einem schelmischen Nicken.

Für Julia ist der Zusammenhalt innerhalb eines Film-Teams besonders wichtig, gerade weil die Arbeit oft mit langer Abwesenheit von zu Hause verbunden ist. "Ich glaube, dass es wichtig ist – besonders, wenn man für die Arbeit weit weg von zu Hause ist – sich gegenseitig Halt zu geben, wie es sonst unsere Familien für uns tun", erzählte die stolze Mutter von drei Kindern. Ihr Wunsch ist es, dass ihre Präsenz und ihre Gesten den Kollegen ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln. "Ich fühle mich gut, wenn ich dazu beitragen kann, dass sich die anderen auch gut fühlen. Und für mich überträgt sich das auch auf die Welt im Allgemeinen und darauf, dass wir alle gerade mehr denn je einander nahe sein und uns umarmen sollten", betonte sie.

Mit ihrer charmanten und fürsorglichen Art beschreibt sich Julia selbst sogar als "gluckenhaft". Sie liebt es, ihre Mitmenschen in ihre Gedanken einzuschließen und für sie da zu sein. "Ich mag es einfach, alle in meine Arme und Gedanken zu schließen und wie in einem Welpenhaufen nahe beieinanderzusein", so die Schauspielerin. Für die Gastgeberin zählt vor allem, dass sich alle gesehen fühlen – und mit einem guten Gefühl in den nächsten Drehtag starten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts im März 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Julia Roberts im Januar 2024