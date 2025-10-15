Emotionaler Abschied: Reese Witherspoon gedenkt Diane Keaton

Die Filmwelt trauert um Diane Keaton (†79), die am 11. Oktober 2025 verstorben ist. Weggefährten, Freunde und Bewunderer der Schauspielerin erinnern in emotionalen Statements an ihr außergewöhnliches Talent und ihre einzigartige Persönlichkeit. "Diane war wirklich wichtig", betonte auch Reese Witherspoon (49) laut E! News während ihres Auftritts bei der dritten Shine Away-Veranstaltung am 11. Oktober in Los Angeles: "Sie war eine Kraft. Eine Frau, die uns gezeigt hat, dass man selbst zu sein das Mächtigste ist, was man sein kann." Reese schilderte, wie prägend Diane für ihre Anfänge in der Branche war: "Sie war eine meiner ersten Mentorinnen in diesem Geschäft. Ich war 15 Jahre alt, kam aus Nashville, Tennessee, und kannte niemanden." Besonders in Erinnerung blieb ihr das Vorsprechen für den Film Wildflower aus dem Jahr 1991, bei dem Diane Regie führte – mit Patricia Arquette (57) in einer Rolle. Die Versorbene habe Reese viele wohlüberlegte Ratschläge gegeben.

Auch Branchenkollegen wie Komikerin Ellen DeGeneres (67) bezeichneten Diane auf Instagram als "Ikone", während Goldie Hawn (79) in einer Hommage schrieb: "Du hast uns eine Spur Feenstaub hinterlassen." Mandy Moore (41), die einst Dianes Filmtochter spielte, erklärte in ihrem Beitrag: "Sie war einer meiner Helden." Besonders Woody Allen (89), der mit Diane für "Der Stadtneurotiker" zusammenarbeitete, beschrieb in einem Essay für The Free Press ihr strahlendes Wesen: "Ihr Lachen erhellte jeden Raum." Auch Josh, ein Kollege aus frühen Projekten, betonte in einem Instagram-Post den enormen Verlust und erinnerte dabei an andere Größen des goldenen Hollywood-Zeitalters wie Gene Hackman (†95) und Robert Redford (†89). Für viele bleibt Diane eine Inspiration, deren Talent und Kreativität unerreicht bleiben. Ihr Einfluss auf die Filmindustrie und ihre Wegbegleiter ist unbestreitbar und wird noch viele Jahre nachwirken.

Die 1946 in Kalifornien geborene Diane Keaton war für ihre Exzentrik, Stil und Originalität bekannt, was sie zu einer unverwechselbaren Hollywood-Ikone machte. Nicht zuletzt durch ihre unvergesslichen Rollen in Filmen wie "Der Pate" oder "Was das Herz begehrt" prägte sie Generationen. Doch auch abseits von Kamera und Leinwand war sie für ihre bescheidene, aber einnehmende Art beliebt. Ihre charmant eigenwillige Persönlichkeit machte sie zu mehr als nur einer Schauspielerin – sie war ein Vorbild, eine Freundin und ein Mensch, der offen für das Leben und seine Facetten war. Als Mutter erlebte Diane, die nie verheiratet war, ein besonderes Glück: Denn erst im Alter von 50 Jahren adoptierte sie ihre Tochter Dexter, heute 29, fünf Jahre später nahm sie auch Sohn Duke, inzwischen 25, in ihre Familie auf. Der Verlust dieser einzigartigen Künstlerin hinterlässt eine große Leere in der Welt des Films und darüber hinaus.

Collage: Getty Images, Getty Images Diane Keaton und Reese Witherspoon lächeln, Collage.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Woody Allen und Diane Keaton

