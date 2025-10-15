Normalo-Sommerhaus Sophie und Hendrik ziehen in eigenes Haus

Sophie Welack und Hendrik Sünder, die strahlenden Gewinner der ersten Staffel von Das Sommerhaus der Normalos, wagen einen bedeutenden neuen Schritt in ihrem Leben. Auf Instagram gaben sie bekannt, dass sie umgezogen sind. Mit Freude und ein wenig Wehmut verabschiedeten sie sich von ihrem alten Zuhause und heißen jetzt ihr "eigenes Dreifamilienhaus" willkommen. In einem emotionalen Post beschrieben sie diesen Umzug als Beginn eines neuen Kapitels: "Wir haben uns unseren Traum erfüllt. Viele Entscheidungen, Herausforderungen und Geduld haben uns hierhergeführt – und jetzt dürfen wir endlich ankommen."

Das Paar zeigte sich dankbar für die Unterstützung, die es auf diesem Weg erfahren hat. Das alte Zuhause behalten sie dennoch in guter Erinnerung, während sie voller Vorfreude auf die kommenden Schritte blicken. Sie betonten dabei, dass ihr neues Zuhause nicht das endgültige Ziel, sondern ein weiterer Meilenstein auf ihrem gemeinsamen Weg sei. "Ein Ort, an dem Neues entsteht, an dem wir gestalten, planen und Zukunft aufbauen dürfen", schrieb Sophie.

Seit ihrem Sieg bei der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Normalos" verfolgen Sophie und Hendrik ihren Lebensweg mit viel Ehrgeiz und Zusammenhalt. Bald steht ein weiterer großer Moment bevor: Die beiden planen ihre Hochzeit. "Wir lassen uns aktuell noch etwas Zeit und haben noch kein festes Datum, aber wir wissen schon jetzt: Es soll eine große Hochzeit werden", plauderten die zwei im Interview mit Promiflash aus. Den Antrag machte Hendrik seiner Liebsten kurz nach ihrem Sommerhaus-Sieg in diesem Jahr.

