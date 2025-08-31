Im Krankenhaus: Chris Evans teilt seltenes Foto seiner Kids

Christopher Evans (59) sorgt mit einem seltenen Einblick in sein Familienleben für emotionale Momente: Der britische Radiomoderator teilte ein Instagram-Foto aus dem Krankenhaus, das seinen Sohn Eli zeigt. Der 13-Jährige erholt sich nach einer Operation und lächelt trotz bandagiertem Bein in die Kamera, auf dem er von seiner Mutter Natasha Shishmanian sowie seinen Geschwistern Walt, Boo und Noah umgeben ist. Chris selbst bezeichnete das Wochenende zuvor scherzhaft als "EliFest", da er direkt nach dem Abschluss seines Auftritts beim "CarFest" zu seinem Sohn ins Krankenhaus eilte. Weitere Details über den Grund der Operation gab der Entertainer allerdings nicht preis.

Eli scheint die Zeit im Krankenhaus mit Humor zu nehmen. Wenige Tage später teilte Christopher Updates, die seinen Sohn in guter Laune zeigen: Im Rollstuhl unterwegs, unternahm Eli einen Ausflug in den Supermarkt und präsentierte anschließend stolz seine Einkäufe. Mit einem Peace-Zeichen und einem Grinsen zeigte der Junge, wie er seine Genesung trotz allem mit positiver Einstellung meistert. Chris kommentierte nur knapp: "Eli geht einkaufen und picknicken." Obwohl der Schauspieler für seine Zurückhaltung im Privatleben bekannt ist, zeigt dieser seltene Einblick, wie eng die Familie zusammenhält.

Chris und Natasha haben insgesamt vier gemeinsame Kinder, während Chris außerdem eine erwachsene Tochter namens Jade aus einer früheren Beziehung hat. Der 59-Jährige zeigt sich als hingebungsvolles Familienmitglied. Es ist nicht das erste Mal, dass Chris seine Gefühle offenbart: Erst kürzlich brach er in Tränen aus, als er sich live im Radio von seinem langjährigen Co-Moderator Vassos Alexander verabschiedete. Solche Momente bestätigen, wie wichtig ihm Beziehungen – ob beruflich oder privat – in seinem Leben sind.

Getty Images Christopher Evans, Radiomoderator

Instagram / chrisevanstfi Die Familie von Christopher Evans, August 2025

