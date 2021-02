Hinter Christopher Evans (54) liegen schmerzhafte Tage. Der britische Radio- und Fernsehmoderator ist eigentlich als fröhliche Quasselstrippe bekannt. Zuletzt war ihm aber so gar nicht zum Spaßen zumute. Denn Chris quälten lähmende Bauchschmerzen. Zunächst tat er seine Gesundheitsprobleme noch als nichts Ernstes ab, doch die Beschwerden wollten einfach nicht verschwinden. Nun ist der Grund bekannt: Der 54-Jährige hat einen Nierenstein und musste deshalb ins Krankenhaus.

Gegenüber The Sun schilderte Chris: "Fast den ganzen Samstag über habe ich gedacht, ich hätte einfach nur Blähungen und allgemeine 'Männerschmerzen'. Ich nahm eine Paracetamol und wartete darauf, dass die Natur ihren Lauf nimmt, was aber nicht geschah." Noch am gleichen Tag sei der fünffache Vater mit seiner Frau Natasha Shishmanian in die Notaufnahme gefahren. Eine Ultraschalluntersuchung und ein CT brachten dann Gewissheit: "Ein Nierenstein war im Anmarsch", berichtete Chris.

Zwei Tage musste der Brillenträger deshalb im Krankenhaus bleiben. Seit Montag ist er nun wieder zu Hause und jetzt heißt es: Abwarten und hoffen, dass der Stein von alleine abgeht. "Wenn er nicht bald herauskommt, muss ich wieder ins Krankenhaus und ihn entfernen lassen", erklärte Chris, der sich in der Klinik bestens medizinisch versorgt fühlte.

