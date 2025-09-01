Netflix-Hitserie "Ich und die Walter Boys" begeistert Fans

Die zweite Staffel der Netflix-Serie "Ich und die Walter Boys" hat es direkt an die Spitze der deutschen Serien-Charts geschafft. Seit der Veröffentlichung reißen die Zuschauerreaktionen nicht ab. Die Mischung aus Romantik, Coming-of-Age-Drama und Familienchaos scheint den Nerv des Publikums zu treffen. Im Zentrum der Serie steht Jackie Howard (gespielt von Nikki Rodriguez, 22), die nach einem schweren Schicksalsschlag ihr Leben in New York zurücklässt und bei der Familie ihrer Vormündin auf dem Land einzieht. Was sie dort erwartet, ist alles andere als gewöhnlich: eine Patchworkfamilie mit neun Söhnen und einer Adoptivtochter, die für so manches emotionale Chaos sorgt.

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Ali Novak basiert, fesselt nicht nur mit ihrer packenden Handlung, sondern auch durch die Arbeit eines erfahrenen Kreativteams. Melanie Halsall stand hinter der Entwicklung, und bekannte Namen wie Jason Priestley übernahmen Teile der Regie. Trotz mäßiger Kritiken von Experten – mit einer Bewertung von 42 Prozent auf Rotten Tomatoes – kommt die Serie bei den Zuschauern deutlich besser an. Viele loben die emotionale Tiefe und Spannung, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke verrät. "Ich habe schon vier Folgen gesehen und bin einfach nur begeistert. Die schauspielerische Leistung ist einfach unglaublich", schwärmt eine Userin auf Instagram unter einem Beitrag des Streaming-Dienstes.

Schon vor der Premiere der zweiten Staffel sorgte eine Nachricht für Begeisterung bei den Fans: Netflix hatte bereits eine dritte Staffel bestätigt. Diese sollte nach Ankündigung der Showrunnerin 2026 erscheinen. Melanie erklärte gegenüber Netflix Tudum: "Wir sehen großes Potenzial, die Geschichten weiter auszubauen und auch generationenübergreifende Themen einzubeziehen." Besonderes Augenmerk lag damals auf dem Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, als Jackie gemeinsam mit ihrem Onkel Richard nach New York zurückkehrte – ein Moment, der die Vorfreude auf die kommenden Folgen noch steigerte.

Getty Images Ashby Gentry, Nikki Rodriguez und Noah LaLonde im Mai 2025 in Inglewood

Getty Images Nikki Rodriguez, Ashby Gentry und Noah LaLonde im Mai 2025 in Los Angeles

Getty Images Nikki Rodriguez beim "Elle Hollywood Rising" 2024