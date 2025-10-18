Franzi vermutet: Raffaela nimmt "Fame Fighting" nicht ernst

Am 18. Oktober stehen sich Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei Fame Fighting im Ring gegenüber. Die beiden Reality-TV-Stars bereiten sich auf das bevorstehende Duell vor, doch Franzi hat Zweifel daran, wie ernst Raffaela das Training tatsächlich nimmt. In einem Interview mit Promiflash nach der Pressekonferenz ließ sie durchblicken, dass sie ihre Gegnerin möglicherweise für unvorbereitet hält: "Ich habe es auf jeden Fall ernst genommen, weil ich glaube, andere Leute machen es nicht so."

Franzi erklärte weiter, warum sie an Raffaelas Einsatzbereitschaft zweifelt. Sie verwies auf einige Details, die sie skeptisch machen: "Mit dem, was man so mitbekommt: lange Fingernägel, dann mal in Kanada oder so, da kann ja nicht so viel trainiert werden, oder?" Ob ihre Vermutungen fundiert sind oder lediglich ein Versuch, ihre Gegnerin unter Druck zu setzen, bleibt offen. Das bevorstehende Duell sorgt auf jeden Fall schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff bei ihren Fans.

Die beiden Frauen, die durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten bekannt geworden sind, haben in der Vergangenheit oft für Schlagzeilen gesorgt. Franzi wurde mehrfach für ihren Ehrgeiz gefeiert, während Raffaela für ihren glamourösen Lebensstil bewundert wird. Ob diese Gegensätze auch im Ring sichtbar werden, bleibt spannend. Für beide Teilnehmerinnen dürfte es zugleich eine Möglichkeit sein, sich von einer neuen, kämpferischen Seite zu zeigen und nicht nur mit großen Worten, sondern auch mit Taten zu überzeugen.

Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

Franziska Apollonia, Reality-TV-Bekanntheit

