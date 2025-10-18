Trennung von Vicky: Gigi Birofio möchte der Liebe abschwören

Gigi Birofio (26) und Vicky sind kein Paar mehr. Nach nur einem halben Jahr Beziehung ist seit Anfang Oktober Schluss, wie die Influencerin im Netz bestätigte. Öffentlich gemacht hatten die beiden ihre Beziehung im März, zeigten sich auf Partys und in den sozialen Medien im Dauerglück und trugen sogar Partner-Tattoos mit dem Namen des jeweils anderen. Mit dem Liebes-Aus zieht Gigi nun jedoch einen klaren Schlussstrich unter sein Liebesleben. Gegenüber Bild macht der Realitystar deutlich, dass er künftig keine feste Beziehung mehr eingehen möchte. "Das Thema Liebe ist für mich beendet", stellt er klar.

Vicky hatte in ihrem emotionalen Instagram-Post betont, dass es keinerlei Streit zwischen ihnen gegeben habe: Gigi sei stets an ihrer Seite gewesen und habe ihr in schwierigen Zeiten Halt gegeben. Das bestätigt auch der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat: "Wir sind gut miteinander, aber ich brauche keine Beziehung mehr. Wir sind nicht im Hass auseinandergegangen und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander." Statt einer festen Partnerschaft wolle er sich in Zukunft nur noch auf unverbindliche Bekanntschaften einlassen. "Da kann man nicht so verletzt werden, weil beide von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen", glaubt der 26-Jährige.

Trotz der Trennung läuft es beruflich gut für Gigi. Der Realitystar ist derzeit in mehreren Formaten zu sehen: Er kämpft in der neuen RTLZWEI-Show "Der Promihof" um ein hohes Preisgeld, gehört zum Cast der kommenden Staffel Germany Shore und stellt zudem sein Schauspieltalent in der Serie "Euphorie" unter Beweis. Angesprochen auf seine schauspielerische Erfahrung verriet er, dass er die vorgegebenen Dialoge leicht abgeändert habe, um sie authentischer wirken zu lassen: "Die haben mir ein paar Texte gegeben, aber dann meinte ich, dass ich so nie reden würde. Ich habe dann gesagt: 'Ey Leute, ihr wollt, dass ich mich selber spiele? Dann könnt ihr nicht so krasse deutsche Wörter da reinpacken!'"

Imago Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Imago Luigi Birofio, Januar 2024