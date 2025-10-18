P. Diddy schickt Tochter ungewöhnliches Geschenk aus Knast

P. Diddy (55) hat am dritten Geburtstag seiner kleinen Tochter Love gedacht und sie sogar aus der Ferne mit einer besonders herzigen Botschaft überrascht. Der Rapper, der sich derzeit in einem Bundesgefängnis befindet, ließ über das Team, das ihn unterstützt, eine Sprachnachricht aufnehmen. Diese wurde laut TMZ in ein Kuscheltier der Marke Build-A-Bear integriert. "Alles Gute, Love. Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Ich liebe dich, Love", sagt er in der Nachricht, die schließlich an die kleine Love weitergeleitet wurde. Der Moment wurde von seinem Sohn Justin Combs (31) gefilmt und in einem Video festgehalten, in dem Love auf die berührenden Worte ihres Papas reagiert: Mit einem Lächeln drückt sie den Bären und sagt: "Danke, Papa. Ich liebe dich."

Anlass für dieses besondere Geschenk war Loves dritter Geburtstag am 15. Oktober. Love ist die jüngste von Diddys sieben Kindern und stammt aus seiner Beziehung mit Dana Tran. Die herzzerreißende Geste zeigt, wie wichtig ihm trotz der widrigen Umstände die Verbindung zu seiner Familie ist. Bereits in der Vergangenheit hatte er immer wieder die besondere Bedeutung seiner Kinder betont und dafür gesorgt, ihnen nah zu sein, egal wie schwierig die Umstände sind. Der Build-A-Bear mit Sprachnachricht ist ein Beispiel für die Kreativität, mit der Diddy versucht, diese Nähe aufrechtzuerhalten.

Diddy selbst verbüßt aktuell eine 50-monatige Haftstrafe, die wegen Verstößen gegen den sogenannten Mann Act verhängt wurde. Dieses Urteil sorgt dafür, dass er voraussichtlich zwei Jahre und sechs Monate im Gefängnis verbringen wird, bevor eine vorzeitige Entlassung möglich ist. Nach Verbüßung der Strafe ist eine umfangreiche, überwachte Freilassung für zusätzlich fünf Jahre vorgesehen – eine sehr strenge Auflage, die auch therapeutische Maßnahmen und rigorose Verhaltensregeln umfasst. Mit den Botschaften an seine Familie, wie sie nun Love erhielt, versucht Diddy offenbar, trotz der Haft eine wichtige Präsenz in ihrem Leben zu bleiben und die Bindung zu stärken.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Instagram / diddy P. Diddy und seine Tochter Love

Getty Images P. Diddy, Musiker