Nicole Kidman bewältigt Trennung mit vollem Terminkalender

Nicole Kidman (58) zeigt sich nach ihrer überraschenden Trennung von Keith Urban (57) unaufhaltsam, wie Daily Mail berichtet. Die Schauspielerin sorgte kürzlich bei der Pariser Fashion Week, wo sie gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday und Faith auftrat, für Aufsehen. Gleichzeitig wurde sie als neue Markenbotschafterin für Chanel vorgestellt. Auch auf Instagram gab die 58-Jährige Einblicke in ihre aktuellen Projekte: Sie posierte strahlend für Vogue und die Luxus-Hautpflegemarke Clé de Peau Beauté. Ein Termin der den nächsten jagt, durchgetaktete Tage, keine Zeit, großartig ins Grübeln zu kommen: All das scheint Kidman nach ihrem Beziehungs-Aus Halt zu geben.

Beziehungsexpertin Susie Kim spricht davon, dass Nicole eine gesunde Strategie zur Bewältigung ihrer Trennung gewählt habe. "Es ist wichtig, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man liebt", erklärte Kim gegenüber nine.com.au. Sie betont, wie positiv es sei, Hobbys und Interessen wieder aufleben zu lassen, die während einer Beziehung möglicherweise in den Hintergrund getreten sind. Die Schauspielerin scheint diesen Rat zu beherzigen, denn neben ihrer Arbeit verbringt sie viel Zeit mit ihren Kindern. Berichten zufolge beantragte sie im Zuge der Scheidung auch, dass die gemeinsamen Töchter bei ihr wohnen sollen.

Das Paar heiratete 2006 in Sydney, nachdem es sich ein Jahr zuvor bei einem Gala-Event kennengelernt hatte. In Interviews hatten Keith und Nicole oft über ihre ersten Begegnungen gesprochen und dabei betont, wie tief verbunden sie sich gleich zu Beginn fühlten. Trotzdem lebten sie sich schleichend über die letzten Monate auseinander, hauptsächlich aufgrund beruflicher Verpflichtungen und unterschiedlicher Lebenswege, heißt es. Während die Öffentlichkeit von dieser Nachricht schockiert war, scheint Nicole die Zukunft entschlossen anzugehen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren – ihre Familie und all das, was sie liebt.

Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2024