Auch AYTO: Darum bereut Henna alle TV-Shows zu 100 Prozent

Realitystar Henna Urrehman sorgt derzeit nicht nur in der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für Aufsehen, sondern auch mit einem überraschend offenen Geständnis auf Instagram. Dort machte sie nun klar, dass sie ihre bisherigen TV-Show-Teilnahmen vollständig bereut. "Alle, 100 Prozent", schrieb sie. Den Grund für ihre Abneigung zur Ausstrahlung erklärte Henna ebenfalls. Sie liebe zwar die Teilnahme selbst, habe jedoch große Schwierigkeiten damit, dass sich Menschen öffentlich ein Urteil über sie bilden, ohne die tatsächlichen Hintergründe zu kennen. Hinzu kämen vertragliche Einschränkungen, die es ihr verbieten, sich zu bestimmten Themen zu äußern. Ihre ehrlichen Worte endeten mit der Feststellung, dass sie das Ganze schlichtweg "aggro" mache.

Doch das öffentliche Urteil ist nicht das Einzige, was Henna zu schaffen macht. In ihrer Story berichtete sie außerdem von ihrem inneren Kampf mit Selbstzweifeln, insbesondere wenn sie sich mit anderen Teilnehmerinnen vergleiche. Häufig sei sie von sehr aufwendig gestylten und optisch stark "gemachten" Frauen umgeben. "Man fragt sich dann oft, ob man das auch braucht, um so hübsch auszusehen wie die", gab sie zu. Auch Hasskommentare über ihr Aussehen belasten die Reality-Darstellerin stark, die in diesem Zusammenhang die fehlende Sensibilität vieler Menschen kritisierte. "Menschen sind extrem gemein in diesem Business", schrieb sie weiter und machte klar, dass das Kommentieren von Äußerlichkeiten für viele offenbar zum Standard geworden sei.

Bereits vor dem TV-Start von "Forsthaus Rampensau Germany" sah sich Henna erneut heftiger Kritik im Netz ausgesetzt. Vor allem ihr kämpferisches Image als Feministin wurde auf Social Media infrage gestellt, nachdem die Nachricht über ihre Teilnahme mit Marc-Robin Wenz öffentlich wurde. Dazu stellte Henna in ihrer Social-Media-Story klar: "Geht mir einfach alle nicht auf den Sack. Schaut es euch einfach an, ihr werdet dann schon sehen." Die Reality-Teilnehmerin erklärte weiter, dass ihre Entscheidung für Marc-Robin als Show-Partner genau überlegt gewesen sei: "Ich wollte schon mit ihm [an dem Format teilnehmen], weil ich dachte, er wäre gut in den Challenges und so weiter."

