So viel verdient DJ Robin nach Skandalhit "Layla" pro Show

DJ Robin (29), bürgerlich Robin Leutner, hat mit seinem Partyhit "Layla" nicht nur die Charts, sondern auch sein Einkommen in die Höhe katapultiert. Mittlerweile kassiert der Entertainer für einen rund 35-minütigen Auftritt eine Gage von 7.900 Euro, wie er im Interview mit Bild verrät. Allein im Jahr 2025 sind bereits 145 Shows festgesetzt, darunter auch zahlreiche in seinem zweiten Zuhause Mallorca. Hier fällt sein Honorar jedoch niedriger aus, da er als regelmäßiger Künstler aufgeführt wird. Insgesamt brachte ihm die Hochsaison 2024 monatlich bis zu 70.000 Euro ein, sein Gesamtumsatz lag im Jahr 2023 bei beeindruckenden 700.000 Euro.

Die Einnahmen des Musikers stammen zu einem Großteil aus Live-Auftritten, genauer gesagt rund 90 Prozent. Zusätzliche Einkünfte hat er über die Beteiligung an dem Skandalhit "Layla", diverse Streaming-Plattformen, Merchandising und sogar ein eigenes Getränk. Trotz des hohen Einkommens zeigt sich der DJ besonnen: Er investiert in die Altersvorsorge und hat Wohneigentum erworben, um laufende Kosten langfristig zu minimieren. Seine Karriere begann jedoch bescheiden, als er seinen allerersten Auftritt unentgeltlich auf einer Vereinsfeier absolvierte. In den ersten Jahren schwankten seine Gagen zwischen 200 und 500 Euro – ein weiter Weg bis zur heutigen Spitzenvergütung.

Auch andere Ballermann-Stars kassierten mittlerweile wahnsinnig hohe Gagen. So zeigte die Dokumentation "Partyschlager" von ZDFInfo vergangenes Jahr, dass Ikke Hüftgold (48), mit bürgerlichem Namen Matthias Distel, für einen 45-minütigen Auftritt satte 20.000 bis 30.000 Euro erhielt. Die Sängerin Isi Glück durfte sich damals über 10.000 bis 15.000 Euro pro Show freuen. Auch Julian Benz bekam für jede Performance am Ballermann zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Musikproduzent Mike Rötgens von Xtreme Sound beschrieb den rapiden Anstieg: "Während ich früher 2.000 bis 3.000 Euro schon als viel empfand, geht's mittlerweile an die 30.000 Euro für eine halbe Stunde."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Nordphoto DJ Robin im Party-Park auf dem Stoppelmarkt, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / schuerze_music Schlager-Duo DJ-Robin und Schürze im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Schlagersängerin