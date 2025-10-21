Denzel Washington lehnte Rolle in Kult-Thriller "Sieben" ab

Denzel Washington (70) hätte einst die Möglichkeit gehabt, eine bedeutende Rolle in dem Serienkiller-Thriller "Sieben" zu spielen. In den frühen 90er-Jahren wurde ihm das Angebot gemacht, die Figur des jungen Detectives David Mills in dem späteren Klassiker von David Fincher (64) zu verkörpern. Doch der Star lehnte ab, weil ihn das Drehbuch damals zu sehr erschreckte. Die Rolle ging letztlich an Brad Pitt (61), der neben Morgan Freeman (88) glänzte. "Es war einfach zu viel, als ich es las", erklärte Denzel 2014 gegenüber CTV News und gab zu, dass er die Entscheidung später bereute, nachdem er den Film im Kino gesehen hatte.

"Sieben", das 1995 veröffentlicht wurde, entwickelte sich zu einem Meilenstein des Thrillers und ist für viele Filmfans bis heute das Maß aller Dinge im Genre. Der düstere Streifen handelt von zwei Detectives, die einem Serienmörder auf der Spur sind, der seine Taten an den sieben Todsünden ausrichtet. Trotz seines anfänglichen Zögerns nahm Denzel später ähnliche Rollen an, darunter Filme wie "Dämon", "Der Knochenjäger" und "The Little Things". Seine Darstellung in diesen Filmen zeigte, dass er sich in finsteren und spannungsgeladenen Szenarien dennoch sehr wohlfühlen kann.

Privat ist Denzel, der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods zählt, bekannt für seine Bodenständigkeit und sein Engagement für wohltätige Zwecke. Mit seiner Frau Pauletta hat er vier Kinder, die teilweise ebenfalls in der Filmbranche tätig sind. Trotz seiner Erfolge betont Denzel immer wieder seine Demut und seine Bereitschaft, aus vergangenen Entscheidungen zu lernen – sei es beruflich oder privat. Auch wenn ihm "Sieben" entgangen ist, hat er längst seinen Platz in der Filmgeschichte gefestigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington 2012 bei der Premiere des Films "Flight" in Hollwood

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler