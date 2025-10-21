Promi-BB-Karina gegen Aussprache mit Laura und Sarah-Jane

Karina2you hat nun deutlich gemacht, dass eine Versöhnung mit ihren Mitstreiterinnen Laura Maria Lettgen (30) und Sarah-Jane Wollny (27) nach ihrem gemeinsamen Aufenthalt bei Promi Big Brother für sie nicht infrage kommt. In einem Interview mit Promiflash stellte der Social-Media-Star unmissverständlich klar: "Nein, auf gar keinen Fall. Es ist schon alles gesagt." Karina erklärte, sie habe erst im Nachhinein erfahren, dass Laura und Sarah-Jane gezielt gegen sie vorgegangen seien. Laura habe ihr später erzählt, dass die beiden ihr absichtlich Fallen gestellt hätten – eine Erkenntnis, die für Karina ein echter Schock gewesen sei.

Während ihres Aufenthalts im Container habe sie den Druck, den Laura und Sarah-Jane auf sie ausübten, deutlich gespürt. "Dass jedes deiner Worte so umgedreht wird, dass du sie selber schon nicht mehr glaubst", beschreibt sie ihre Erfahrung gegenüber Promiflash und betont, mehr Kontakt brauche sie nicht. "Ich habe mit ihnen Zeit im Container verbracht und das genügt." Die Situation zwischen den Frauen habe ihr gezeigt, dass weitere Gespräche keinen Sinn hätten. Sie stellt klar: "Das bringt gar nichts. Das ist eine Wand. Da kommst du überhaupt nicht mehr durch."

Karina, die sich mit ihren Videos auf TikTok eine große und treue Fangemeinde aufgebaut hat, war bei den Zuschauern vor allem für ihre ehrliche und bodenständige Art beliebt. Für sie und ihre Fans war die Zeit im TV-Container eine echte emotionale Achterbahnfahrt, bei der Spannungen mit anderen Kandidatinnen kaum zu vermeiden waren. Ob es irgendwann doch noch zu einer Versöhnung mit Laura und Sarah-Jane kommt, bleibt offen. Karina selbst scheint jedenfalls entschieden: Sie richtet ihren Blick lieber nach vorn, konzentriert sich auf ihre Community und darauf, das Kapitel "Promi Big Brother" hinter sich zu lassen.

Instagram / karina2you Karina2you, Influencerin

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Karina Kipp im Promi-Big-Brother-Haus vor ihrer Lebenslinie