Tatum Kochs Familie hat bei "Love Island VIP"-Szenen geweint

Tatum Koch (27) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit bei Love Island VIP zurück. Vor allem ein Moment der Show ließ bei ihr und ihrer Familie jetzt die Emotionen überkochen. Nach einer gemeinsamen Nacht mit Filip Pavlovic (31) entschied sich dieser bei der Paarungszeremonie überraschend gegen Tatum und für Joena Steilen. Obwohl die Reality-TV-Darstellerin die Ereignisse längst verarbeitet hatte, wurden die Erinnerungen bei der TV-Ausstrahlung plötzlich wieder lebendig. "Es ist schon komisch, das nochmal zu sehen", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash. "Eigentlich konnte ich damit gut abschließen, aber ich habe das mit meiner Familie geguckt und die haben halt alle geweint, und ich war so: 'Oh nein, jetzt weint doch nicht alle.'"

In dem Interview verrät Tatum, was sie im Nachhinein besonders verletzt hat. Nicht die Entscheidung selbst, sondern der Umgang danach sei das eigentliche Problem gewesen. "Es geht darum, dass er nicht klar zu mir gesagt hat: 'Hey, ich bin bei Joena.' Das hat er nicht gesagt", kritisierte sie gegenüber Promiflash. Statt klarer Worte habe es nur ausweichende Aussagen gegeben, die alles noch schwieriger machten. "Und auch am nächsten Morgen nicht mal zu fragen, wie es mir geht, das ist halt schon sehr empathielos, meiner Meinung nach", ergänzte sie. Beim erneuten Ansehen seien ihr diese Momente noch schmerzhafter erschienen, weil sie längst verdrängte Gefühle wieder hervorriefen.

Auch Tatum selbst sorgte in der Show für Aufsehen: Nach der Abfuhr von Filip Pavlovic machte sie ein brisantes Geständnis – obwohl Filip sie zuvor um Diskretion gebeten hatte. Die Enthüllung, dass die beiden Sex hatten, löste sowohl bei den anderen Teilnehmern als auch bei den Zuschauern heftige Reaktionen aus. Wie es nach dem Drama weitergeht, erfahren Fans immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder bereits sieben Tage vorab auf RTL+. Trotz all der Aufregung bleibt für Tatum vor allem eines tröstlich: der Rückhalt ihrer Familie, die sie auch in den emotionalsten Momenten nicht allein lässt.

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlović, Realitystar

Instagram / tatumsaraa Tatum Koch, TV-Bekanntheit