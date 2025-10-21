Nach TV-Pause: Juliano Fernandez ist zurück im Reality-TV

Juliano Fernandez ist wieder da! Der Reality-TV-Star kehrt nach zwei Jahren Pause zurück auf die Bildschirme – und das in der neuen Staffel der Show Germany Shore. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Juliano seine Entscheidung, sich gerade für dieses Format zu entscheiden: "Ich habe ja zwei Jahre kein TV gemacht, aus einem bestimmten Grund, weil ich mich auf die Musikkarriere konzentriert habe." Das Partyformat passe allerdings perfekt zu ihm, da er ohnehin als Musiker und Entertainer viel mit Partys zu tun habe.

Dass ihn Dating-Shows nicht reizen, machte Juliano ebenfalls deutlich. "Alle Formate, dieses Dating und so, das ist einfach nicht so mein Ding", verriet er im Interview. Doch bei "Germany Shore" sei er sofort überzeugt gewesen, nachdem die Verantwortlichen ihn mit einem konkreten Wunsch kontaktierten: "Du musst Stimmung machen, eskalieren, Beef reinbringen." Nach einem Blick auf das Konzept der Show war er begeistert und erinnerte sich an sein eigenes musikalisches Motto. "'Sehr assi aber geil' – wie mein Song." Für ihn Grund genug, die TV-Auszeit zu beenden.

Juliano hat sich in den letzten Jahren stärker auf Musik konzentriert, eine Leidenschaft, die schon lange Teil seines Lebens ist. Dennoch ist er im Reality-TV kein Unbekannter und überzeugte in der Vergangenheit mit seiner polarisierenden Art. Die Rückkehr vor die Kamera scheint für den Sänger wie gemacht, da er hier Entertainment und seine extrovertierte Persönlichkeit vereinen kann. "Germany Shore" bietet ihm eine Plattform, seine Party-Begeisterung und musikalischen Wurzeln zu verbinden, was seine Fans sicher zu unterhalten weiß.

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel