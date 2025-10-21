"Traumatisiert": Holly Hagan trauert um Schwester Darci (19)

Holly Hagan (33) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre Schwester Darci ist mit gerade einmal 19 Jahren verstorben. "Mit unermesslicher Trauer und Traurigkeit muss ich mitteilen, dass unser Babygirl, meine kleine Schwester Darci Rose, friedlich in meiner Hand, umgeben von ihrer Familie und ihren besten Freunden, verstorben ist", schreibt die Geordie Shore-Bekanntheit bei Instagram. Darci habe keine Schmerzen gehabt, aber dennoch betont Holly, dass ihre letzten Tage sowohl für das Mädchen selbst als auch für die Familie schwer zu ertragen waren: "Die letzten vier Tage waren etwas, das ich keiner Familie wünsche." Woran ihre Schwester verstorben ist, wollte die Britin nicht verraten. Sie betont, dass sie ihre Geschichte "eines Tages" erzählen wolle.

Da Holly und ihre Familie aktuell "traumatisiert" seien, bittet sie die Fans und auch die Presse um Privatsphäre und davon abzusehen, Spekulationen zu verbreiten. Ihre Schwester wird die 33-Jährige immer in guter Erinnerung behalten, betont sie. "Darci war so schön und sie hat es wirklich gar nicht bemerkt. [...] Sie lebte in ihrer Darci-Welt, vergaß das Licht auszumachen, wusste nicht, wie man die Türen verschließt, wenn sie nach einer langen Nacht nach Hause kam, ließ die Gefriertruhe offen, sodass meine Mutter eine Pfütze von den angetauten Lebensmitteln vorfand", erinnert Holly sich liebevoll an die Eigenarten ihrer Schwester. Darüber hinaus sei Darci die beste Tante für ihren kleinen Sohn Alpha-Jax gewesen: "Sie hat seinen ganzen Geburtstag mit AJ und Alba in einer Hüpfburg verbracht, und das ist eine Erinnerung, die ich für immer schätzen werde."

Abgesehen von ihrem Mann Jacob Blyth und ihrem Sohn ist Hollys Familie eher selten Teil ihres Contents. Aktuell sei sie sich nicht so sicher, ob sie sich das Gefühl der Trauer so vorgestellt habe: "Ich weiß nicht, ob ich mich so verhalte, wie ich es mir in meiner Trauer vorgestellt habe, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie mir so viel Kraft gegeben hat und als unser Schutzengel über uns wacht." Leider ist Darcis Tod nicht das erste Mal, dass Holly einen Verlust verkraften muss. Im Juli offenbarte sie ihrer Community, vor einiger Zeit eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrer kleinen Schwester Darci

Backgrid / ActionPress Holly Hagan, UK-Realitystar

