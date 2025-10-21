Für Snow: Das hat Jimi Blue mit seinem Promi-BB-Geld vor

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich bei Promi Big Brother durchgesetzt und das Finale gewonnen. Mit dem Triumph sichert sich der Schauspieler nicht nur den begehrten Titel, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro. Bereits kurz nach seinem Sieg zeigt sich Jimi nicht nur überglücklich, sondern auch entschlossen, was er mit dem Geld anfangen möchte. Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gibt er Einblicke in seine Zukunftspläne. "Mein Plan ist es, ein Haus zu bauen. Ich will ein Grundstück kaufen, wo Snow ein zweites Zuhause hat – und Yeliz sowieso", erzählt er.

Snow Elanie (4) ist Jimis Tochter, die er gemeinsam mit dem Realitystar Yeliz Koc (31) hat. Seit der Geburt des kleinen Mädchens im Oktober 2021 war das Verhältnis nicht immer unbelastet – seit einigen Monaten zeigt sich Jimi jedoch als Papa von seiner besten Seite. Auch mit seiner Ex Yeliz scheint er aktuell wieder bestens zu harmonieren. "Wir verstehen uns sehr gut. [...] Ich bin sehr dankbar, dass sie mir noch eine Chance gegeben hat", betont er in der Show.

Bei "Promi Big Brother" zeigte sich Jimi in den vergangenen Tagen immer wieder von seiner verletzlichen Seite – und träumte sogar laut von einem großen Liebes-Comeback mit seiner Ex. Als die Show im Finale schließlich gewonnen war, fiel ihm Yeliz, die live in der Arena mitgefiebert hatte, direkt in die Arme – ein Moment, der die Fans im Netz sehr rührte. "Yeliz, ich musste sofort mitweinen, als ich dich auf dem Bildschirm sah! Der Sieg ist für euch als Familie", schwärmte ein Fan auf Instagram.

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale