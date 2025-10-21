Weasley-Reunion: "Harry Potter"-Star dinieren in Baltimore

Großes Wiedersehen in Baltimore: Am Sonntag, den 19. Oktober, trafen sich Oliver Phelps (39), James Phelps (39) und Bonnie Wright (34) zu einem gemeinsamen Abendessen in der Hafenstadt. Der Anlass war privat, der Ort gemütlich – ein Tisch am Fenster, dahinter glitzernde Stadtlichter. Mit dabei: die Kamera für einen Schnappschuss, den Oliver auf Instagram veröffentlichte. Der "George"-Darsteller schrieb dazu schlicht: "Familienessen in Baltimore". Neben Oliver strahlen James, der in den Filmen Fred spielte, und Bonnie, die Ginny verkörperte, in die Linse. Das Trio wirkt gelöst, die Stimmung freundschaftlich und vertraut. Fans zeigten sich begeistert und kommentierten das Wiedersehen mit emotionalen Nachrichten wie "Das Wiedersehen, das wir alle gebraucht haben!"

Die drei Schauspieler, die in den Filmen aus der magischen Welt die Weasley-Geschwister verkörperten, standen erst vor wenigen Monaten gemeinsam auf der Bühne bei der MegaCon 2025 in Orlando. Während des Events, so das Magazin People, plauderte Bonnie über eine ganz besondere Erinnerung aus ihrer Zeit bei den Dreharbeiten. Sie besitzt fast alle Harry Potter-Bücher, darunter auch den 2004 erschienenen "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", signiert von ihren damaligen Kolleginnen und Kollegen – für sie wie eine Art Schuljahrbuch. Diesen Schatz bewahrt die Schauspielerin nach eigener Aussage bei ihren Eltern auf.

Abseits solcher Treffen beschäftigt sich Bonnie auch mit der nächsten Generation der Zauberwelt. Die Schauspielerin sprach zuletzt darüber, wie wichtig ihr der Blick in die Buchvorlage ist und wie sehr sie Figuren aus "Harry Potter" über deren Kern definiert. Privat nimmt sie aus der Filmfamilie Weasley Inspiration mit: Als Mutter schwärmt sie von der warmherzigen Art, mit der Molly und Arthur bedingungslose Unterstützung schenken. Die Zwillinge Oliver und James wiederum pflegen ihren Humor und die Verbundenheit, die sie seit den Dreharbeiten begleitet – ob auf Conventions, bei Podcasts oder nun beim entspannten "Familienessen" fernab des roten Teppichs.

Pressematerial James Phelps, Bonnie Wright und Oliver Phelps im Universal Studio Resort 2014

Instagram / oliver_phelps Bonnie Wright diniert mit James und Oliver Phelps

Stuart C. Wilson/Getty Images James und Oliver Phelps bei den Birmingham Awards 2018