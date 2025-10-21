Wegen Verlobung: Katy Perry bricht bei Konzert in Tränen aus

Ein unvergesslicher Moment ereignete sich am Abend des 17. Oktober 2025 in der ZAG-Arena in Hannover, in der Superstar Katy Perry im Rahmen ihrer "Lifetimes"-Tour zu Gast war. Die Sängerin holte laut Gala zwei frisch verlobte Fans aus dem Publikum auf die Bühne, die zuvor im Stehbereich ihre Verlobung gefeiert hatten. Mit einem handgeschriebenen Schild baten sie um die Performance des emotionalen Songs "Double Rainbow" aus dem Jahr 2013. Die 40-Jährige erfüllte den Wunsch, doch während ihres Auftritts kämpfte sie hörbar mit den Tränen. "Ich werde weinen", brachte Katy, sichtlich gerührt, hervor, als ihre Stimme stockte. Nachdem sie zu sich flüsterte: "Ich kann das singen, ich kann das schaffen", versetzte sie ihr Publikum in Ekstase.

Die Arena leuchtete im Schein hunderter Handylichter, die Band spielte behutsam weiter, und die Künstlerin trug die Ballade zu Ende – hörbar berührt, aber sicher. Nachdem die letzten Akkorde verklungen waren, verabschiedete sich Katy von den Verlobten nicht ohne eine Botschaft. Sie wandte sich an das Paar und an die Menge und gab Beziehungsrat, ganz ohne Pathos, aber mit Nachdruck. "Ich freue mich wirklich sehr für euch, dass ihr euch gefunden habt. Ich glaube fest daran. Ich glaube an eure Liebe, und ich glaube, dass sie ewig halten wird, wenn ihr offen bleibt, weiterhin miteinander kommuniziert, hart daran arbeitet und jeden Tag füreinander da seid", sagte sie auf der Bühne in Hannover. Das Publikum antwortete mit langem Applaus.

Katy war einige Jahre mit Orlando Bloom (48) liiert, mit dem sie eine Tochter hat. Nach dem Heiratsantrag am Valentinstag 2019 galt das Paar vielen als perfektes Match, bevor es im Juli 2025 zur Trennung kam. Zuletzt sorgte die Schauspielerin und Sängerin für neue Liebesgerüchte, nachdem sie mehrmals gemeinsam mit dem kanadischen Politiker Justin Trudeau (53) gesehen wurde.

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom