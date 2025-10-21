Mörder von John Lennon erklärt Motiv nach 45 Jahren im Knast

Mark David Chapman (70), der Mann, der John Lennon (†40) am 8. Dezember 1980 vor dessen Wohnhaus im New Yorker Stadtteil Upper West Side erschoss, hat nach 45 Jahren erstmals über sein Motiv gesprochen. Bei einer Anhörung im August dieses Jahres erklärte der heute 70-Jährige, seine Tat sei "völlig egoistisch" gewesen. Er habe den Musiker nur getötet, um "berühmt zu sein, um etwas zu sein, was ich nicht war", wie New York Post berichtet. Chapman hatte den Beatles-Star an jenem Abend zunächst um ein Autogramm gebeten, bevor er ihm anschließend vier Schüsse in den Rücken abfeuerte. Die Kommission blieb hart und erteilte Chapman zum 14. Mal eine Absage auf sein Bewährungsgesuch.

2027 gibt es die nächste Möglichkeit, das Gefängnis auf Bewährung zu verlassen. "Legt mich irgendwo unter den Teppich. Ich will einfach nicht mehr berühmt sein", so Chapman später. Der Mann, der einst ein glühender Anhänger der Beatles war, erklärte außerdem, seine Bewunderung für Lennon sei gekippt, als er das Verhalten des Musikers als scheinheilig empfand. John hatte in seiner Musik, etwa im Song "Imagine", Besitzlosigkeit gepredigt, lebte aber selbst in großem Luxus. Zudem hegte Chapman eine Obsession für die Romanfigur Holden Caulfield aus "Der Fänger im Roggen". Der junge Protagonist enttarnt falsche Menschen. Ein Vorbild, das Mark letztlich zu seiner fatalen Entscheidung führte.

John Lennon war 40 Jahre alt, als die Schüsse fielen. Nach der Tat wartete der damals 25-jährige Chapman, um in Gewahrsam genommen zu werden. Mark David wurde zu 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Vor der Kommission zeigte er sich diesmal reumütig: "Das war ein Mensch", sagte er über John. In den Unterlagen heißt es dennoch, Mark David zeige "keine aufrichtige Reue oder echtes Mitgefühl". Heute lebt er weitgehend isoliert, nimmt an Bibelkreisen teil und spielt Volleyball. Seit 46 Jahren ist er mit seiner Frau Gloria verheiratet, mit der er regelmäßig Kontakt hat. Bleibt abzuwarten, ob Chapman in zwei Jahren mehr Erfolg mit seinem Gesuch hat.

REX (ActionPress) Mark Chapman im Jahr 2012

Getty Images Musiker John Lennon

