Was passiert mit Beatrice und Eugenies königlichen Titeln?

Die Diskussion um Prinz Andrews (65) Entscheidung, auf die Nutzung seines Titels als Herzog von York zu verzichten, zieht weitere Kreise. Viele fragen sich, welche Folgen dies für seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), haben könnte. Doch der Buckingham-Palast stellte Hello! zufolge klar: Die Titel der beiden bleiben unverändert. Von Geburt an als "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin von York" bekannt, tragen sie ihre Titel auch weiterhin, unabhängig von den Entwicklungen um ihren Vater. Eine Änderung wurde vom Palast nicht in Aussicht gestellt.

Beide Prinzessinnen sind nicht nur durch ihre familiären Verpflichtungen in der Öffentlichkeit präsent, sondern haben sich auch beruflich positioniert. Beatrice ist in einer Führungsposition bei der Tech-Firma Afiniti tätig, während Eugenie als Direktorin in der renommierten Kunstgalerie Hauser & Wirth arbeitet. Sie setzen sich zudem in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen ein: Während Beatrice unter anderem bei der Helen Arkell Dyslexia Charity aktiv ist, engagiert sich Eugenie für das von ihr mitgegründete Anti-Slavery Collective sowie weitere soziale Projekte. Trotz des Skandals um ihren Vater dürfen sie weiterhin an royalen Veranstaltungen und Terminen teilnehmen.

Die beiden Schwestern führen ein Leben, das Tradition und Moderne verbindet. Beatrice, verheiratet mit Edoardo Mapelli Mozzi (41), kümmert sich um ihre Tochter Sienna und ihren Stiefsohn Wolfie. Eugenie, seit 2018 mit Jack Brooksbank (39) verheiratet, genießt das Leben mit ihren beiden Söhnen August und Ernest. Kürzlich fiel jedoch ihr Fernbleiben bei einem gesellschaftlichen Top-Event auf. Während viele prominente Gäste den Pink Ball des British Museum besuchten, blieben die Prinzessinnen der Veranstaltung unerwartet fern. Ihr fehlender Auftritt in Verbindung mit den jüngsten Schlagzeilen um Prinz Andrew sorgte für Spekulationen, offiziell gab es jedoch keine Stellungnahme.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024