Yasin Mohamed bricht Schweigen zu seinem schweren Autounfall

Wochenlang war es still um Yasin Mohamed (34), nun zeigt sich der Reality-TV-Star wieder – und zwar am Samstagabend beim Box-Event Fame Fighting 3 in Essen, Seite an Seite mit Freundinnen und Freunden aus der Szene. Nicht im Ring, sondern in der ersten Reihe, mit Sonnenbrille, schwarzem Look und nach hinten gebundenen Haaren. Auf dem roten Teppich begrüßten ihn kreischende Fans. Gegenüber Bild erklärte Yasin, dass es ihm gut gehe. Zudem sprach er auch über seinen heftigen Autounfall: "So was holt dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Man lernt das Leben noch mal ganz anders zu schätzen."

Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Gigi Birofio (26) war Yasin in eine Kollision auf der A81 verwickelt, bei der ihr Wagen, eine lilafarbene Corvette, völlig zerstört wurde. Die beiden Realitystars waren auf dem Weg zu einem Klub-Auftritt, den sie infolge des Unfalls absagen mussten. Obwohl beide wie durch ein Wunder unverletzt blieben, setzt Yasin der Vorfall weiterhin zu. "Gesundheitlich ist zum Glück alles okay, aber beim Autofahren habe ich immer noch Angst. Ich denke oft, der Wagen könnte wieder ausbrechen", verriet er. Aktuell arbeitet der Social-Media-Star diese Erlebnisse in einer Therapie auf: "Ohne das wüsste ich gar nicht, wie ich mit allem umgehen soll. Irgendwann muss man seine Probleme einfach angehen."

Kurz nach dem Unfall schaltete sich auch die Polizei ein und veröffentlichte neue Details zum Hergang. Wie aus einer Pressemitteilung hervorging, waren dichter Verkehr und eine nasse Fahrbahn maßgeblich an dem Crash beteiligt. Gigi soll demnach am Steuer der Corvette gesessen haben und wegen zu hoher Geschwindigkeit eine vorausfahrende Autofahrerin zu spät bemerkt haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er laut Polizeiangaben auf die linke Spur ausgewichen, wo es zur Kollision mit einem VW Passat kam. Der Aufprall war heftig: Der Passat wurde in die Mittelleitplanke geschleudert, die Corvette drehte sich und krachte mit dem Heck in einen VW Touran. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer des Passats und die Beifahrerin im Touran leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge wurden zudem stark beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 140.000 Euro.

Imago Yasin Mohamed, 2024

Imago Yasin Mohamed beim Fame Fighting 3, 2025.

IMAGO / BREUEL-BILD Yasin Mohamed und Gigi Birofio, 2024