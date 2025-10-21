Dicke Luft: Sommerhaus-Micha droht Edda mit der Trennung

In der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars eskaliert die Beziehungskrise zwischen Michael Klotz und Edda Pilz erneut. Nach einem Tag voller Streitigkeiten fragt Mitbewohner Tommy Pedroni (30) provokant, wie zufrieden die beiden in ihrer Partnerschaft sind. Während Edda heimlich "70 Prozent" ins Ohr des Reality-Stars Paulina Ljubas (28) flüstert, gibt Michael eine höhere Zahl an: "80 bis 85 Prozent." Doch 70 Prozent reicht ihm nicht. "Okay, Trennung, das war's", verkündet er wutentbrannt vor laufenden Kameras und packt seine Sachen. Kurz darauf macht Michael seine Gefühle öffentlich: "Ich trenne mich jetzt hier vor ganz Deutschland!", schimpft er in Richtung seiner Partnerin.

Hinter Michaels emotionalem Ausbruch steht, wie er selbst zugibt, die Angst, dass Edda ihm weniger bedeutet als umgekehrt: "Ich liebe sie, darum bin ich überhaupt mit ihr zusammen." Doch Vorwürfe wachsen, und schwere Worte fliegen durch die Luft: Er fühlt sich manipuliert, behauptet, sie höre nur auf ihre Mutter, und wirft ihr fehlende Wertschätzung vor. Edda jedoch wehrt sich und glaubt nicht daran, dass Michael es ernst meint: "Er macht ständig Schluss, aber meint es nie." Sogar Paulina mischt sich ein, als sie ihm vorwirft, dass er selbst in der Beziehung unglücklich sei. Trotz der lautstarken Auseinandersetzung und einer Nacht, die eigentlich zum Nachdenken dienen sollte, bleibt der Ton zwischen den beiden auch am nächsten Morgen gereizt.

Das Paar, das vor dem Einzug ins Sommerhaus eine turbulente Beziehungsgeschichte durchlief, scheint auf einem schmalen Grat zu balancieren. Ihre Beziehung – geprägt von intensiven Gefühlen und ebenso intensiven Streitigkeiten – wurde bereits vor der Show auf die Probe gestellt. Edda hatte zuvor schon einmal die Beziehung beendet, woraufhin, so berichtete Paulina, Michael zu ihr zurückkroch. Auch wenn es zuletzt danach aussah, als könnte die Bindung der beiden durch die TV-Show gestärkt werden, zeigen die explosiven Szenen nun tiefe Risse. Ob die beiden es schaffen, diese Differenzen zu überwinden, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024