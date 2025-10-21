Diese Promi-Singles sind bei "Bachelor in Paradise" dabei

Bald geht es wieder los und der Rosenkosmos sucht wieder im TV nach dem perfekten Partner. Im November startet eine neue Staffel Bachelor in Paradise und jetzt gibt RTL auch offiziell den Cast bekannt. Unter anderem mit dabei ist ein ehemaliger Rosenverteiler selbst: Ex-Bachelor David Jackson wird ein weiteres Mal versuchen, vor laufenden Kameras die große Liebe zu finden. Zu ihm gesellen sich weitere zehn Jungs, die in der Vergangenheit versuchten, das Herz der Bachelorette zu erobern: Aus der Staffel 2024 sind Bennett, Ferry, Devin, Jan K., Erik und Mustafa, genannt Musti, mit dabei. Markus war 2023 bei "Die Bachelorette" dabei, Lukas (31) und Jan H. 2022. Mit Max schließt sich noch ein Kandidat an, der nicht nur 2021 mit der Rosenverteilerin sein Glück versuchte, sondern auch 2022 schon bei "Bachelor in Paradise".

Zur Auswahl haben die Herren der Schöpfung elf Damen. Eine ehemalige Bachelorette ist nicht unter ihnen. Einen zweiten Versuch starten die Kandidatinnen der diesjährigen Bachelor-Staffel Victoria, Michelle und Viviane. Vergangenes Jahr versuchte Larissa K., genannt Lissy, ihr Glück beim Bachelor, dieses Jahr sollen es die Ex-Teilnehmer sein. Aus ihrer Staffel sind zudem Nadia, Jessica und Larissa dabei. Erfahrung bei "Bachelor in Paradise" haben Judith, Michelle (31) aka Mimi und Janine Christin. Sie waren in den Staffeln 2021, 2022 und 2019 dabei. Zudem schließt sich mit Christian eine Kandidatin der Bachelor-Staffel von 2018 an.

Los geht es für die Liebeshungrigen am 4. November auf RTL+ mit einer Doppelfolge. Mittlerweile zum Inventar der Show gehört Ur-Bachelor Paul Janke (44) – natürlich darf auch er in den neuen Episoden nicht fehlen. In einem Instagram-Beitrag zur Ankündigung hieß es: "Er mixt nicht nur Drinks, sondern bringt auch Ordnung ins Gefühlschaos der Kandidaten." Paul wird also erneut nicht nur hinter der Bar stehen, sondern auch ein offenes Ohr für die Teilnehmer haben. In den Kommentaren unter dem Beitrag sammelte sich die Begeisterung der Fans – sie können es kaum erwarten, dass "Bachelor in Paradise" zurückkehrt.

RTL / Frank Beer Paul Janke als Barkeeper bei "Bachelor in Paradise"

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Influencer

RTL / René Lohse Mimi Gwozdz, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025