Trotz Scheidung: Samira feiert Yasin beim Boxkampf

Yasin Cilingir (34) stieg am vergangenen Wochenende bei Fame Fighting in den Ring – doch der Reality-TV-Star hatte an diesem Abend noch mehr im Blick als nur seinen Kampf. Trotz seiner laufenden Scheidung erhielt er Unterstützung von seiner Noch-Ehefrau Samira Cilingir. Diese war nicht nur vor Ort, sondern brachte auch die gemeinsamen Kinder mit, um Yasin anzufeuern. Im Interview mit Promiflash zeigte sich Yasin darüber sehr erfreut: "Ich freue mich, dass sie da ist und dass sie mich unterstützt. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin der Papa von den Kindern." Auch wenn der Reality-Star den Titel letztendlich nicht gewinnen konnte, war die Anwesenheit seiner Familie für ihn Gold wert.

Besonders Sohn Malik schien großen Gefallen an der Atmosphäre im Ring zu finden. Yasin berichtete voller Stolz im Interview: "Malik liebt es. Ich arbeite ab und zu mal unten im Keller am Boxsack und ihm gefällt das." Er fügte hinzu, wie besonders es sei, für seine Kinder zu kämpfen und sie vor Ort dabei zu haben. Das sei ein ganz anderes Gefühl und verleihe zusätzliche Motivation. Auch wenn der erste Platz knapp verfehlt wurde, dürfte Yasin der Support seiner Familie einiges an Kraft gegeben haben.

Yasin und Samira sind vor allem durch ihre gemeinsame Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt geworden. Ihre Ehe, die aktuell vor der Scheidung steht, sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Trotz privater Turbulenzen scheinen die beiden aber einen Weg gefunden zu haben, respektvoll miteinander umzugehen – vor allem im Interesse ihrer Kinder. Samiras Unterstützung bei dem Kampf zeigt, dass beide bemüht sind, ein stabiles Umfeld für ihren Nachwuchs zu schaffen. Ihre Beziehung zur Öffentlichkeit war stets Teil ihrer Bekanntheit – doch Momente wie dieser zeigen, dass für beide die Familie an erster Stelle steht.

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

IMAGO / Oliver Langel Yasin Cilingir, Oktober 2025