Nach "RTL Direkt"-Aus: Pinar Atalay bekommt eigene Talkshow

Pinar Atalay (47) kehrt mit einer eigenen Talkshow zurück auf die Bildschirme. Nachdem "RTL Direkt" nach vier Jahren abgesetzt wurde, hat die Journalistin schnell eine neue Plattform gefunden und moderiert ab Oktober auf ntv eine Talkshow, die ihren Namen trägt. "Pinar Atalay" wird ab dem 6. Oktober alle 14 Tage um 20.15 Uhr gesendet und verspricht tiefgehende Gespräche mit prominenten Gästen.

Die Sendung, so die Ankündigung des Senders, soll Raum für alles bieten, was sowohl politisch spannend als auch menschlich bewegend und gesellschaftlich relevant ist. In der Pressemitteilung des Senders wird betont, dass dies kein Raum für oberflächliche Antworten sei – Pinar werde die Fragen stellen, die sich andere scheuen würden, zu fragen. Für die preisgekrönte Journalistin steht der politische und gesellschaftliche Diskurs in Deutschland im Mittelpunkt. Sie freut sich darauf, Politik verständlicher und klarer zu machen und in der neuen Show das Persönliche nicht aus dem Blick zu verlieren.

Pinar, bekannt für ihre jahrelange Tätigkeit bei der Tagesschau und später bei "RTL Direkt", bleibt weiterhin Teil des "RTL Aktuell"-Teams und moderiert auch politische Sondersendungen. Mit ihrem Wechsel zu ntv und der neuen Talkshow betritt sie nun aufregendes Neuland. In einem Instagram-Posting zeigte sie sich begeistert über die neue Herausforderung: "Politisch, persönlich, mit 40 Minuten Zeit, ohne Werbung! Ja, mehr Zeit zum Nachhaken, Verstehen, Einordnen. In diesen besonders politischen Zeiten wichtiger denn je."

