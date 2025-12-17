Billy Joel verkauft Luxusapartment an Tochter Alexa Ray

Überraschung auf dem New Yorker Immobilienparkett: Billy Joel (76) hat sein Luxusapartment in der 211 Elizabeth Street verkauft – und die Käuferin ist niemand Geringeres als seine Tochter Alexa Ray Joel (39). Der Deal soll laut Realtor.com für 3,8 Millionen Euro über die Bühne gegangen sein. Das elegante Zuhause mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern auf 150 Quadratmetern liegt zwischen Nolita und Lower Manhattan, und gehörte dem Musiker rund 15 Jahre lang.

Tochter Alexa bewohnt das Apartment bereits seit 2010. Was also steckt hinter dem jüngsten Familiendeal? Experten der Branchenwebsite Realtor.com gehen davon aus, dass die beiden steuerliche Vorteile nutzen wollen. Das Apartment hatte Billy selbst einst für 2,8 Millionen Euro gekauft. Es gilt als eine attraktive Adresse in der New Yorker Immobilienlandschaft, nicht zuletzt wegen seiner hochwertigen Ausstattung, wie dunklem Fischgrätparkett und eleganten schwarzen Verzierungen.

Der "Piano Man" richtet sein Leben derzeit offenbar neu aus: Medienberichten zufolge hat er Konzerte vorerst gestoppt und plant, sich von weiteren Objekten zu trennen, darunter sein weitläufiges Anwesen auf Long Island, das ursprünglich mit einem Preis von 42,1 Millionen Euro angeboten wurde. Auch von seiner Motorradsammlung trennte sich der Musiker kürzlich. Eine diagnostizierte Hirnerkrankung soll der Hintergrund für Billys Lebenswandel sein.

Michael Loccisano/Getty Images Alexa Ray Joel und Vater Billy Joel

Getty Images Alexa Ray Joel im Dezember 2018

Getty Images Billy Joel, Musiker