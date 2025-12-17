Glen Powell und Michelle Randolph feiern Red-Carpet-Debüt

Glen Powell (37) und Michelle Randolph (28) zeigten sich in Los Angeles erstmals Arm in Arm vor den Kameras – und das an keinem geringeren Ort als bei der Feier zu Brad Pitts (61) Apple-Film "F1". Am Samstag posierten der "Anyone But You"-Darsteller und die "Landman"-Schauspielerin auf Bildern, die People vorliegen, Seite an Seite. Er im dunklen Sweater mit Jeans, sie in hellen Tönen mit schwarzer Tasche. Die beiden wurden bei dem Event zusammen abgelichtet, nachdem in den vergangenen Wochen Berichte über eine aufkeimende Romanze die Runde gemacht hatten. Schon im November hatte Michelle Glen in New York unterstützt, als er Saturday Night Live moderierte. Jetzt liefern die gemeinsamen Fotos vom "F1"-Abend den nächsten Auftritt – und neuen Gesprächsstoff.

Der Abend in L.A. reiht sich ein in eine Reihe jüngster Sichtungen. Vor rund drei Wochen kursierte auf TikTok ein Clip, der Glen und Michelle innig tanzend im legendären Broken Spoke in Austin zeigt. In dem Video drehen sich die zwei eng beieinander über den Parkettboden, zwischendurch legt Glen eine Runde mit seiner Mutter Cyndy ein. In Los Angeles stellten sich Glen und Michelle nun ganz entspannt gemeinsam dem Fotomoment und legten die Arme umeinander.

Privat blicken die zwei auf unterschiedliche Kapitel zurück: Glen war zuvor mit Nina Dobrev (36), später mit Renee Bargh und zuletzt mit Gigi Paris liiert, die Trennung folgte im April 2023. Michelle war mehrere Jahre mit Gregg Sulkin (33) zusammen, gemeinsame Auftritte gehörten damals dazu, bevor beide getrennte Wege gingen. Abseits der Kameras gilt Glen als Familienmensch, der gern Zeit in seiner Heimat Austin verbringt – nicht zufällig fiel dort der beschwingte Tanzabend an. Michelle teilt hin und wieder Einblicke aus ihrem Freundeskreis, hält ihre privaten Momente aber meist zurück.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

Imago Glen Powell bei CBS Mornings in New York am 10. November 2025

Getty Images Michelle Randolph bei der Premiere von "Landman" Staffel 2 in New York