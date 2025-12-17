Nach schwerer Verletzung: Jamal Musiala zurück im Training

Jamal Musiala (22) ist zurück auf dem Rasen des FC Bayern München! Wie die Bild berichtet, stand der deutsche Nationalspieler am Dienstagvormittag nach fünfeinhalb Monaten Pause jetzt erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Unter den Augen von Trainer Vincent Kompany (39) absolvierte Jamal das Aufwärmen sowie erste Passübungen mit dem Team, Zweikämpfe blieben jedoch noch außen vor. Die Rückkehr ins Teamtraining folgt auf eine lange Reha nach einer schweren Verletzung, die sich der 22-Jährige im Sommer zugezogen hatte. Auslöser war ein Zusammenprall mit PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma (26) im Juli – eine Szene, die vielen Bayern-Fans bis heute in Erinnerung geblieben ist.

In den vergangenen Wochen hatte der Fußballstar bereits individuelles Aufbautraining absolviert, bei dem er unter anderem an Schnelligkeit und Torabschlüssen arbeitete. Zwar ist nun der Schritt ins Mannschaftstraining erfolgt, doch ein Einsatz am Sonntag gegen Heidenheim ist ausgeschlossen. Vincent Kompanys Plan: Jamal soll erst im Januar behutsam wieder an den Spielbetrieb herangeführt werden. Ein erster Einsatz könnte bei einem Testspiel gegen Salzburg oder im Ligaduell gegen Wolfsburg erfolgen. Positive Nachrichten gab es für den FC Bayern zuletzt ohnehin mehrfach: Neben Jamal meldeten sich laut oe24 auch Alphonso Davies (25) und Hiroki Ito nach langen Pausen zurück und sammelten bereits wieder Spielminuten.

Für Jamal geht damit eine besonders herausfordernde Phase seiner noch jungen Karriere zu Ende. Nach dem Zusammenprall mit Gianluigi Donnarumma musste sich der Nationalspieler einer Operation unterziehen. Der Wadenbeinbruch und die Bänderrisse im Sprunggelenk zwangen ihn zu einer langen Pause, in der er nur aus der Ferne mitfiebern konnte, während seine Teamkollegen um Punkte und Titel kämpften. Umso größer dürfte jetzt die Freude sein, Jamal wieder Seite an Seite mit seinen Kollegen auf dem Rasen zu sehen. Fans können gespannt sein, wann der Ausnahmespieler sein Comeback im Spielbetrieb feiern wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images FC Bayern-Spieler Jamal Musiala beim Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala wird beim Fifa Club World Cup 2025-Spiel weggetragen

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballer Jamal Musiala