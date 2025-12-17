Eingefallen: Haftbefehl lässt seine Nase rekonstruieren

Haftbefehl (40) ließ mit seiner Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" die Hüllen fallen. Der Rapper gab seinen Fans einen intimen Einblick in die vergangenen Monate seines Lebens, sprach über seinen mentalen Zustand und auch seine jahrelange Drogensucht. Laut eigener Aussage habe er mit 13 Jahren angefangen, Kokain zu konsumieren – und genau das hat starke, äußerliche Spuren hinterlassen. Haftbefehls Nase ist komplett eingefallen. Für viele Fans war das ein sehr schockierender Anblick. Gegenüber Bild verrät seine Frau Nina Anhan nun, dass eine Nasen-Rekonstruktion in Planung ist.

Die Operation ist bereits für den Januar im kommenden Jahr geplant. Während des Eingriffs soll die Nasenscheidewand komplett neu aufgebaut werden. Dabei werden die zerstörten Knochen und Knorpel rekonstruiert, sodass Haftbefehls Nase wieder an Standkraft gewinnt. Laut Nina wird die Nasen-OP rund vier Stunden in Anspruch nehmen. Die zweifache Mutter wird ihrem Ehemann die gesamte Zeit beistehen. Haftbefehl hat sich zu seiner bevorstehenden OP bisher noch nicht gemeldet. Aktuell zeigt er seine Nase nicht in der Öffentlichkeit, sondern bedeckt sie meist mit einer schwarzen Sturmhaube.

Kurz nach der Doku diskutierten zahlreiche Zuschauer über Haftbefehls Nase. Viele fragten sich, was genau passiert ist. Auf diese Fragen reagierte eine HNO-Fachärztin gegenüber dem Newsportal und erklärte: "Die Nasenscheidewand besteht aus Knorpel, geschützt von der Nasenschleimhaut. Drogenmissbrauch zerstört die Schleimhaut, der Knorpel ist nicht mehr geschützt und stirbt ab. Die Nase fällt sozusagen runter." Sie kommentierte zudem, ob die Nase wiederhergestellt werden könnte: "Das ist eine aufwendige OP. Meist wird Rippenknorpel entnommen, um eine neue Nase zu bauen. Schleimhaut wird transplantiert. Das geht aber nur bei Patienten, die drogenfrei sind, das ist ja sonst wie Essen kochen und direkt wegschmeißen."

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

Imago Aykut Anhan aka Haftbefehl und Elyas M’Barek beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl-Story" in der Astor Film Lounge, Berlin