Macht Can Kaplan hier etwa seine neue Beziehung öffentlich?

Can Kaplan bringt mit einem einzigen Instagram-Post die Gerüchteküche zum Brodeln. In einer aktuellen Fragerunde auf der Plattform wollte ein neugieriger Follower von dem Reality-TV-Star wissen, ob er derzeit eine Freundin hat. Eine klare Antwort gab es darauf nicht – stattdessen veröffentlichte Can ein Foto von einem Hund, der entspannt auf einer Couch liegt. Direkt daneben ist der Körper einer Frau zu erkennen, allerdings nur ihr Arm und ihre manikürten Hände. In das Bild setzte Can außerdem ein rotes Herz.

Wer die Frau ist, bleibt völlig unklar, ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Auch der Hund, der lässig auf dem Sofa liegt, gibt keinen Hinweis darauf, um wen es sich handeln könnte. Fakt ist jedoch, dass Can seit der Trennung von seiner Ex Walentina Doronina (25) offiziell als Single durchs Leben geht. Im Sommer plauderte er gegenüber RTL aus, dass er das jedoch ändern möchte: "Ich date schon, denn ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und man möchte irgendwann auch ankommen."

Was seine frühere Partnerin betrifft, sieht sich Can mit schweren Gewaltvorwürfen konfrontiert. Walentina berichtete vor einem Monat gegenüber Promiflash, dass zwischen den beiden eine rechtliche Auseinandersetzung laufe. "Ich frage tagtäglich meinen Anwalt. Das ist gerade bei der Staatsanwaltschaft in Essen", erklärte die Reality-Darstellerin. Ihr Ziel sei klar gewesen: "Wir hoffen jetzt natürlich, dass es zu einer Anklage gegen ihn kommt."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2023

Instagram / ckkaplan_ Eine unbekannte Frau mit einem Hund (gepostet von Can Kaplan)

IMAGO / Panama Pictures Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars