Planen Dominik Bruntner und Jolina Fust schon ihre Hochzeit?

Jolina Fust (28) und Dominik Bruntner (32) steht eine spannende Zeit bevor: Die beiden TV-Bekanntheiten sind frisch verlobt, nachdem Dominik seiner Liebsten im Mauritius-Urlaub die Frage aller Fragen gestellt hat. Im Promiflash-Interview verraten sie, dass sie in Sachen Planung aber nichts überstürzen, sondern das Ganze sehr entspannt angehen möchten. "Da wollen wir uns noch Zeit lassen und erstmal die Zeit des 'Verlobt Seins' genießen", betont Dominik.

Das Paar hat seiner Heimat Deutschland schon vor einer Weile den Rücken zugekehrt und lebt seitdem auf Mallorca. Dort könnten sie sich auch ihre Hochzeit vorstellen. "Wo genau wissen wir aber noch nicht und lassen alles erstmal auf uns zukommen", verrät Dominik und Jolina fügt hinzu: "Wir würden gerne am Strand heiraten, wie genau das umzusetzen ist, sehen wir dann noch alles." Wie groß die Feier werden soll, habe das Paar noch nicht festgelegt. "Auf Mallorca auf jeden Fall groß, kann aber auch beispielsweise auf Mauritius ganz klein nur mit Familie und Freunden sein", so Dominik. Jolina wolle nicht, dass es zu viele Gäste werden: "Es wird auf jeden Fall keine Hochzeit mit über 100 Leuten sein, es darf gerne etwas privater mit unseren Liebsten."

Dominik und Jolina sind schon seit 2019 ein Paar. Bekannt wurden sie zuvor beide im Fernsehen. Jolina belegte im Jahr 2014 den zweiten Platz bei Germany's Next Topmodel. Dominik wurde 2017 zu Mister Germany gekürt und schnupperte danach ein wenig Reality-TV-Luft. Als Paar sind die beiden superhappy – und fühlen sich nun durch die Verlobung noch einmal ganz anders miteinander verbunden. "Man hat das Gefühl, eine andere Ebene der Beziehung erreicht zu haben", schwärmte Dominik gegenüber Promiflash.

Promiflash Jolina Fust und Dominik Bruntner bei ihrem Heiratsantrag, Dezember 2025

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust, Oktober 2025

Promiflash Jolina Fust und Dominik Bruntner, Influencer