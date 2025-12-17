Conan O'Brien begegnet Trauer um Eltern mit schwarzem Humor

Conan O'Brien (62) erlebte im Dezember 2024 eine tragische Woche, als beide seine Eltern innerhalb weniger Tage verstarben. Sein Vater Thomas starb im Alter von 95 Jahren am 9. Dezember, und nur drei Tage später folgte seine Mutter Ruth, die 92 Jahre alt wurde. Der Entertainer zeigte dabei seine ganz eigene Art, mit der Trauer umzugehen: Er machte Witze. Im Gespräch mit seinem Freund und Schauspieler Will Arnett (55), der in Conans Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" erschien, gab dieser preis, wie Conan auf seine Beileidsbekundung reagierte: "Danke, Will. Um ehrlich zu sein, ich gebe Jason Bateman die Schuld."

Der Schauspieler Jason Bateman, der gemeinsam mit Will Arnett den Podcast "Smartless" hostet, nahm die Vorwürfe humorvoll auf und ließ sich laut Will sogar auf die Scherze ein. Bateman schrieb Conan später: "Arnett sagt, du bist mir auf der Spur", woraufhin Conan ihn aufforderte, sich den Behörden zu stellen: "Bateman, tu dir selbst einen Gefallen. Stell dich." Auch nach dem Tod seiner Mutter setzte sich die makabre Unterhaltung fort, als Will Conan scherzhaft fragte, ob er Bateman die Adresse seiner Schwester geben dürfe. Conan antwortete schließlich mit einem fiktiven Versteck und fügte hinzu: "Sag Bateman, er soll es wie einen Raub aussehen lassen." Für Conan sei das humorvolle Hin und Her jedoch keine Respektlosigkeit, sondern eine Form der Bewältigung. "Ich schwöre bei Gott, so trauere ich", bekräftigte er im Podcast.

Hinter dem humorvollen Umgang mit dem Doppelverlust steckt eine belastende und bewegte Zeit für den Podcast-Moderator. Wie Conan in einem Interview zuvor erklärte, war der plötzliche Tod beider Eltern im Abstand weniger Tage ein surrealer Moment, gepaart mit den logistischen Herausforderungen der Planung eines gemeinsamen Begräbnisses. Gleichzeitig bereitete Conan sich auf seinen ersten Auftritt als Oscar-Moderator vor und überstand eine Evakuierung wegen Bränden in Südkalifornien. Doch wie er selbst betonte: "Man schafft es, wenn man keine Wahl hat." Die makabre Leichtigkeit, mit der er Freunde wie Will und Jason in seine Art der Trauer mit einband, unterstreicht den Trost, den er in engen Freundschaften fand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Conan O'Brien im November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Arnett im Juli 2018 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Bateman, März 2023