Brisante Epstein-Fotos: Drohen Bill Clinton Konsequenzen?

Neue Fotos aus den Ermittlungsakten zum Missbrauchskomplex um Jeffrey Epstein (†66) sorgen für Wirbel: Demokraten im US-Kongress haben Bilder veröffentlicht, auf denen unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton (79) mit dem verurteilten Sexualstraftäter und dessen Vertrauter Ghislaine Maxwell (63) zu sehen ist – aufgenommen an bislang nicht öffentlich bekannten Orten und Anlässen. Juristische Konsequenzen könnten sowohl Bill als auch seiner Frau Hillary (78) treffen, nachdem beide eine Vorladung zur Zeugenaussage missachtet hatten. Stattdessen bot das Paar an, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben.

Das politische Tauziehen erreicht nun einen weiteren Höhepunkt: Im schlimmsten Fall droht dem Paar ein Jahr Haft und 85.000 Euro Geldbuße. Der republikanische Abgeordnete James Comer teilte laut Bild mit, dass ein Verfahren wegen Behinderung des Kongresses eingeleitet werden könne, sollten die Clintons auch bei den nächsten Terminen nicht auftauchen. Seiner Ansicht nach versuchten die Clintons, ihre Zeugenaussagen „zu terminieren, zu verzögern, zu behindern und weitgehend zu ignorieren“.

Das neue Material zeige Jeffrey und Bill als Kumpel. Hillary hingegen taucht nirgends auf. Der frühere US-Präsident soll laut Unterlagen und Zeugenaussagen bis zu 26-mal mit dem Privatjet des verstorbenen Unternehmers geflogen sein, der wegen der vielen jungen Frauen an Bord den Beinamen "Lolita-Express" bekommen hat. Besonders brisant: In einer Aufnahme ist zu sehen, wie Bill sich an Bord des Jets von einer jungen Frau die Schultern massieren lässt, während Jeffrey in der Nähe steht. Parallel dazu kursieren Berichte, Jeffrey habe in seinem New Yorker Luxushaus ein Gemälde aufgehängt, das Bill in einem blauen Frauenkleid zeigen soll.

Sprecher des ehemaligen US-Staatsoberhauptes hatten schon früher betont, Bill habe in den Jahren 2002 und 2003 zwar Reisen an Bord von Jeffreys Flugzeug unternommen, doch war dies im Zusammenhang mit Stiftungsarbeit geschehen. Auch handschriftliche Geburtstagsnotizen an Jeffrey aus dem Jahr 2003 belegten zuletzt die Freundschaft zwischen ihm und Bill. Der amtierende US-Präsident Donald Trump ließ zuletzt Ermittlungen gegen Bill einleiten – Experten vermuteten darin ein Ablenkungsmanöver, da Donald selbst in den Epstein-Akten auftaucht.

IMAGO / Avalon.red Bill Clinton im Gespräch mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, 1993

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Getty Images Bill Clinton hält eine Trauerrede für Alexis Herman im National Cathedral, Washington, DC

Imago Ein Foto von Donald Trump und Jeffrey Epstein wird von einem Abgeordneten gezeigt