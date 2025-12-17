Mit Haken: Start für achte "The Rookie"-Staffel steht fest

Die Crime-Serie "The Rookie" begeistert auch in ihrer achten Staffel mit spannenden Kriminalfällen und emotionalen Wendungen. Fans in Deutschland können bereits kurz nach dem US-Start einsteigen. Ab dem 9. Januar 2026 sind die neuen Folgen in der Originalfassung mit Untertiteln auf Sky und WOW verfügbar. Die deutsche Synchronfassung lässt allerdings etwas länger auf sich warten und wird ab dem 23. Januar wöchentlich ausgestrahlt. Insgesamt umfasst die Staffel 18 Episoden, die weiterhin von John Nolan, gespielt von Nathan Fillion (54), und seinem LAPD-Team erzählen.

Eine Neuheit erwartet die Zuschauer gleich in der neuen Staffel: Erstmals zieht es Nolan und seine Ehefrau Bailey, gespielt von Jenna Dewan (45), auf einen internationalen Einsatz. In der tschechischen Hauptstadt Prag nimmt das Paar die Spur von Monica Stevens auf, einer korrupten Anwältin, deren Aufenthalt die Ermittler auf die Probe stellt. In Los Angeles kämpft Nolan währenddessen an einer anderen Front. Er wird in die Terrorismusbekämpfung verwickelt und muss sich erneut seinem Erzfeind Oscar Hutchinson stellen, der nach einer spektakulären Flucht auf freiem Fuß ist. Fans dürfen sich zudem auf ein emotionales Liebescomeback zwischen Tim Bradford und Lucy Chen freuen, das eine neue Dynamik ins Team bringen könnte.

Die achte Staffel wird, wie gewohnt, von einem hochkarätigen Ensemble getragen. Neben Nathan Fillion kehren unter anderem Melissa O'Neil, Eric Winter, Alyssa Diaz und Shawn Ashmore in ihre angestammten Rollen zurück. Hinter den Kulissen bleibt Serienmacher Alexi Hawley federführend, der auf die reale Geschichte des ehemaligen Polizisten Bill Norcross zurückgreift, die die Inspiration für "The Rookie" lieferte. Auch ein Spin-off der beliebten Serie mit dem Titel "The Rookie: North" wurde bereits angekündigt – Fans dürfen gespannt bleiben.

Getty Images Nathan Fillion 2025

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Eric Winter bei der Premiere der zweiten Staffel von "Witches of East End" im Juli 2014

